La Cámara de Turismo celebró el “finde” largo: “Hay un 80% de reservas y hay destinos sin disponibilidad”

En el marco del fin de semana largo que comenzará este viernes 13 y finalizará este lunes 16, APFDigital se puso en contacto con el titular de la CET para dialogar sobre la realidad del sector.



“Actualmente hay destinos que ya están sin disponibilidad, y algunos que vienen muy bien, con reservas del 80%”, confirmó Acedo.



A su vez, el presidente de la CET destacó el impulso del Previaje 5: “Afectó positivamente al sector, teniendo destinos con ocupación casi plena gracias a quienes comercializaron a través de este programa”. Además agregó que esta situación “se da en los destinos más importantes de la provincia, comenzando por Federación, quien estuvo entre las 20 ciudades argentinas que más paquetes comercializó”.

¿Qué pasó con el sector turístico durante la gestión de Bordet?





“El gobierno provincial no escuchó lo suficiente nuestras propuestas, el gobernador nunca nos recibió y notamos un tanto escasa la convocatoria”, explicó Acedo.



También el representante de la CET afirmó que “una de las pocas veces que nos convocó el gobernador fue para dialogar sobre la creación de un Ente Mixto de Turismo, hicimos una devolución sobre ese proyecto de ley con nuestro punto de vista y no se aprobó aunque tenía media sanción en diputados”. Acedo destacó que ello es una preocupación para el sector.



Por último, la Cámara Entrerriana de Turismo convocó al candidato a gobernador por el justicialismo, Bahl, para dialogar sobre sus propuestas para el sector y no se pudo concretar la reunión hasta el momento.