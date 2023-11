CyberMonday: ¿se puede combinar con el programa Compre sin IVA?

Se acerca el CyberMonday, uno de los eventos de compras online más importantes del país, y las posibilidades de aprovecharlo al máximo están a la orden del día. Entre tantos beneficios, surge la duda acerca de si es posible combinarlo con el programa económico "Compre sin IVA". La respuesta es sí, pero ¿cómo?

El Cyber Monday consta de tres días de oportunidades, cuya edición 2023 se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre. Durante ese período, los interesados podrán aprovechar las mejores ofertas, promociones y descuentos en más de 15 mil productos que ofrecen más de 900 empresas socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

El evento tendrá 11 categorías disponibles de productos las cuales son: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Servicios; y Varios.

Por su parte, el programa “Compre sin IVA” establece un régimen de reintegros del 21% de las compras realizadas en comercios minoristas y/o mayoristas, con un tope de hasta $18.800. Cabe mencionar que quedan alcanzadas las compras con “Tarjeta alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios del programa “Potenciar Trabajo”.

Cyber Monday: ¿se puede combinar con el programa Compre sin IVA?

La norma menciona que “Compre sin IVA” se aplica a los productos pertenecientes a la canasta básica. Por lo tanto, quienes compren -en el marco del Cyber Monday- productos de la canasta básica tendrán el reintegro del 21%.

Cabe mencionar que las compras deben abonarse con tarjetas de débito, débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de códigos QR, asociadas a cuentas abiertas en entidades financiera., siendo requisito excluyente.

¿Cuáles son los productos de la canasta básica Argentina 2023?

- Pan

- Leche

- Galletitas de agua/dulces

- Arroz

- Harina de trigo y otras harinas

- Fideos

- Papa/batata/ hortalizas/frutas

- Azúcar

- Dulces

- Legumbres secas

- Hortalizas

- Frutas

- Carnes

- Menudencias

- Fiambres

- Huevos

- Queso

- Yogur

- Manteca

- Aceite

- Bebidas no alcohólicas

- Bebidas alcohólicas

- Sal fina

- Condimentos

- Vinagre

- Café

- Yerba

Compre sin IVA: cómo se efectuará la devolución

Para poder acceder al programa, las compras se deberán hacer con tarjeta de débito. El reembolso será de manera automática, es decir que no hay que inscribirse en ningún sitio.

Al realizar la compra, a las 48 horas se les va a acreditar automáticamente la devolución del programa Compre sin IVA, que representa la devolución de la totalidad del IVA en los productos de la canasta básica. Esto busca ampliar el mecanismo de devolución de ese tributo para compras de alimentos, que actualmente es cercano a los $18.800.

La ampliación seguirá, como criterio, que tendrá un monto actualizable que será equivalente al 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que publica todos los meses el INDEC, y que marca cuál es el ingreso que necesita un hogar para no caer bajo la línea de indigencia. El último valor informado fue de $111.642 para un hogar de dos adultos y dos niños, lo que sería $23 mil mensuales.

Guía para el Cyber Monday: cómo evitar estafas

Para evitar caer en engaños o estafas virtuales, deberás seguir las siguientes recomendaciones:

* Siempre ingresar a los sitios web de las empresas adheridas al evento, que pueden ser verificadas a través de la página oficial de Cyber Monday.

* Al ingresar a la página de alguna marca, deberás verificar que haya un candado amarillo en la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet. Significa que el sitio web es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando llegue a la página para realizar el pago, no en la home (casa). Además, si la URL de la página empieza con https: //, significa que es segura; si la URL empieza con http: // (sin la "s"), no es segura. Y, si la barra de direcciones del navegador es de color verde, puede estar seguro de que la página es de la entidad que dice ser. Debe visualizarse cuando se llegue a la página para realizar el pago.

* Respecto a los vendedores, el comprador debe mirar la información de contacto ya que si es inusual o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable.

* El editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. De lo contrario, se lo considera un sitio ilegal.

* Nunca llegar a la página web a través de enlaces disponibles en páginas de terceros o correos electrónicos.

* A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar la compra en otro sitio.