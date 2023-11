Unión Agrarios Cerrito se consagró campeón en Paraná Campaña

Unión Agrarios de Cerrito se consagró de local en el estadio Presidente Jacob de la Liga de Paraná Campaña tras ganarle la definición a Atlético María Grande por el partido de vuelta del certamen denominado 70 aniversario. El resultado de este domingo fue 1 a 1 con el tanto del centro delantero Ivan Aguilar para el local y de Jonathan Vera.



En la ida, el conjunto que en la jornada será local derrotó 3 a 1 al Rojo en su casa. Los goles de los dirigidos por Sampieri fueron obras de Marcos Rodríguez y Edgardo Benítez en dos ocasiones. Sobre el final del encuentro, María Grande descontó a través de Andrés González. El global fue 4 a 2 para los cerritenses.



Unión Agrarios dominó todo el encuentro. De principio a fin. Durante el primer tiempo logró ponerse en ventaja a través de una gran jugada por el sector derecho del ataque que empezó con Diego López, el más desequilibrante del encuentro, quien se sacó un hombre de encima e ingresó al área. Allí metió un centro por el piso para la llegada de Ivan Aguilar que, en el borde del área chica, abrió el pie e infló la red para el 1 a 0 parcial.

Los pasajes restantes del primer tiempo fueron de la misma manera. El local era el que decidía que hacer con la pelota y así estuvo cerca de estirar la ventaja



Para el comienzo del segundo el verde se encontró con un penal a favor luego de una falta dentro del área sobre Diego López. El 10 se hizo cargo de la ejecución pero no pudo ante la inmensidad de Vergara, el ex arquero de Atlético Paraná que defendió los colores de Atlético de María Grande.



Más tarde llegó otra gran respuesta de Vergara que detuvo un gran remate desde el borde del área grande y en el rebote la sacó para un costado, indica Uno. La pelota le quedó al 17 de Cerrito que definió contra un palo y en la línea la sacó el 4 del rojo.



Vergara fue la figura del segundo tiempo, el que mantuvo la ilusión de María Grande pese al resultado. El 1 de la visita fue determinante en otra ocasión manifiesta de gol en la que el 10 remató fuerte al primer palo.



El Rojo llegó al empate a falta de 5 minutos para el final luego de una pelota parada. El rebote de la misma le cayó al 17 que remató de primera desde el borde del área grande y la clavó en el ángulo.



Hasta el final del partido no se sacaron ventajas y de esta manera el cetro fue para Unión Agrarios por un global de 4 a 2.