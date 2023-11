Tiene 13 años y está en coma tras recibir una brutal golpiza de una patota

Está en coma un adolescente de 13 años que recibió una brutal golpiza por parte de una patota en Córdoba. El menor sufrió hundimiento de cráneo y los médicos advirtieron que el "daño cerebral es irreversible".

El hecho ocurrió el domingo por la noche en el barrio Alto Alberdi, en la capital de Córdoba, cuando en la plaza Jerónimo del Barco el adolescente fue emboscado por 16 jóvenes que comenzaron a golpearlo.

Los papás de la víctima relataron que su hijo estaba acompañado por dos amigos, uno también resultó herido mientras que el otro logró escapar de la escena.

Sin embargo, quién recibió la peor parte fue Lázaro que permanece en estado de coma en el Hospital de Niños de la provincia.

"Lo golpearon hasta provocarle hundimiento de cráneo y lo dejaron en coma. Está grave, luchando por su vida. Uno le pegó con un ladrillo en la cabeza y se lo dejó marcado", relató en Telenoche Córdoba Mariela Cardozo, su madre.

"En el último parte dijeron que el daño cerebral es irreversible. Hay un alto riesgo de que pierda la vida, aunque me aseguraron que van a hacer todo lo que esté a su alcance para que eso no pase", destacaron.

Acerca de la posible reacción de su hijo ante el ataque, la mujer resalta que seguro quiso defenderse y en ese momento recibió un ladrillazo en la cabeza: "No había porqué. Quisiera preguntárselo a él, pero lamentablemente no me lo puedo decir”.

"Lo que hicieron no tiene nombre. No solo le pegaron el ladrillazo, sino que también le pegaron una patada en la cabeza", expresó con dolor su papá.

El hombre confirmó que los 16 atacantes fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad de la plaza y de los comercios de la zona. Por el momento no hay detenidos.