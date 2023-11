Frigerio: “Si Bullrich llega a ser ministra, deberá renunciar al PRO”

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió este sábado al futuro de Juntos por el Cambio tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial del pasado domingo y apuntó contra la líder del PRO, Patricia Bullrich, luego de que la confirmaran como ministra de Seguridad de La Libertad Avanza (LLA).

Fue en diálogo con Radio con Vos, donde el ex funcionario de Mauricio Macri dijo que cada dirigente es libre de tomar la decisión que quiera sobre su carrera política si considera que es positivo. Además, aseguró que él no va a cuestionarlo.

No obstante, sobre la decisión de Bullrich, quien aceptó encargarse de uno de los ministerios de Milei, Frigerio dijo que debió haber hecho la consulta a la coalición por ser presidenta del espacio. “Si Bullrich es funcionaria, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio. Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”. (Infobae)