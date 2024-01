El productor televisivo y musical Adrián Serantoni murió este martes a sus 59 años. Se destacó en su profesión por ser uno de los creadores de Pasión de Sábado.

“Esto ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, se descompuso, lo internaron en la clínica Trinidad de Quilmes. Ahí lograron recuperarlo un poco pero no pudieron recuperarlo del todo. La información que nos llega a nosotros es que habría sufrido un infarto a la tarde”, dijo el periodista Daniel Ambrosino en América Noticias.

“Va a ser velado en Av. Congreso al 5200, entre las 10 y las 14 de mañana miércoles“, agregó.

Serantoni había creado con su hermano Pablo el histórico programa tropical Pasión de Sábado, que se emite todos los sábados desde 1989.

El mundo del espectáculo se despidió de Adrián Serantoni

Luego de que se confirmara la noticia, varios famosos del mundo del espectáculo se despidieron de Serantoni. Uno de ellos fue Moria Casán, que dijo en su cuenta de la red social X: “Lamento profundamente la partida de ADRIÁN SERANTONI, jamás se olvida a quien nos deja su PASIÓN”.

“Que en paz descanses, Adrián querido… Y que Dios te de la paz para afrontar semejante hecho doloroso, Pablo Serantoni”, expresó Pamela David en Instagram.

“Noticias tan inesperadas cómo tristes me sacuden. La vida es hoy, no hay derecho a malgastarla, a renegar, a hacernos mala sangre. Tengo ganas de abrazarte mucho Pablito!!! Que triste LPMQLP. Me dejaste junto a Pablo a mi pompón de amor. Sos un pedacito de nuestra familia”, cerró.