Crecen los casos importados de dengue en Entre Ríos

Respecto a la enfermedad transmitida a las personas por el mosquito intradomiciliario, Aedes aegypti, Garcilazo indicó que hay un alerta en relación al dengue debido a que, durante el invierno en la zona norte del país no se cortó la circulación del virus porque no disminuyó la población del mosquito.



“Nos preocupa que ante una mayor cantidad de lluvias, y como consecuencia de las inundaciones, este sea otro año epidémico respecto al dengue”, afirmó Garcilazo.



El dengue ocasiona, por lo general, casos leves pero con sintomatología muy intensa como ser fiebre alta y dolores de cabeza o musculares de importancia. No obstante, también puede requerir internación para su tratamiento y, ante eventuales complicaciones por dengue hemorrágico, llegar a ocasionar la muerte.



En este sentido, lo primordial es la consulta al hospital o centro de salud más cercano al domicilio y, bajo ningún aspecto, tomar analgésicos o antitérmicos sin indicación médica. Además, hay que estar atentos a las primeras 48 horas desde el momento del descenso de la temperatura corporal.



Garcilazo refirió que lo más importante es evitar que el mosquito nos pique porque no sólo transmite dengue, sino otras enfermedades como zika y chikungunya; incluso fiebre amarilla en el norte del país y en Brasil.



En lo que respecta a la nueva vacuna contra los cuatro serotipos de dengue, señaló que se aplican dos dosis con un intervalo de tres meses. La medida no evita los brotes pero sí disminuye la probabilidad de casos graves. Por otra parte, no forma parte del calendario oficial de vacunación y requiere indicación médica, publicó APFDigital.

