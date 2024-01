En el último mes, aumentó un 32% la cantidad de accidentes en Entre Ríos

Entre diciembre de 2023 y los primeros días de enero de 2024, aumentaron un 32% los siniestros viales interurbanos en Entre Ríos, se informó desde el Ministerio de Salud. Como consecuencia, en los hospitales de mayor complejidad de la provincia se registra un alto porcentaje de pacientes ingresados por estos accidentes.

Por tal motivo, el gobierno provincial puso en marcha un plan conjunto entre los ministerios de Salud, Gobierno y Seguridad, solicitando la colaboración de los municipios y la Policía. Se trata de acciones que enfatizan en el uso de casco en los motociclistas y de cinturón de seguridad en conductores y pasajeros de automóviles, como así también en el compromiso de los ciudadanos en respetar las normas de tránsito.

Asimismo, se informó que serán distribuidos 600 cascos en distintos puntos del territorio provincial. Los mismos fueron donados por el Observatorio Vial que forma parte del Ministerio de Seguridad y Justicia.

De esta manera, se comenzaron a arbitrar “las medidas necesarias para prevenir los siniestros viales urbanos e interurbanos, frente a un aumento significativo de los mismos en la provincia”, señalaron desde la cartera de Salud.

En ese sentido, indicaron que “en el marco de las leyes Nacional Nº 24.449 y Provincial Nº 10.025 y atendiendo a que el 90 por ciento de las lesiones que ocasionan traumatismos de tipo craneoencefálico ocurren en accidentes de motos, se insta al uso adecuado del casco (con cabestrillo); la exigencia de alcohol cero y no más de dos ocupantes, mayores de 12 años”, replicó El Once.

Para los automovilistas, también urbanos e interurbanos, “se exige dentro del territorio provincial: el estricto control de alcohol cero; el uso adecuado de cinturones de seguridad y el cumplimiento de las medidas de tránsito. La acción responde a que, en estos casos, el 90 por ciento de los accidentes ocurren por no acatar las reglas”.

Para prevenir siniestros viales solicitan:

- No consumir alcohol a la hora de conducir.

-Uso indispensable del cinturón de seguridad, en toda ocasión y circunstancia.

-Control de la velocidad permitida según las indicaciones.

-Uso irrestricto del casco al conducir moto o bicicleta.

- No traspasar vehículos en lugares prohibidos. Respeto absoluto de la señalización vial.

-Evitar las distracciones y el uso del celular.

-Los niños menores siempre deben ir en el asiento trasero, con cinturón o sillas de seguridad.

- No permitir que niños y adolescentes menores de 12 años conduzcan vehículos motorizados en ningún lugar ni circunstancia. Y se recuerda que, a partir de los 16 años, con carnet habilitante, pueden conducir.

- Evitar caminar por la banquina de la ruta y, en caso de conducción, siempre hacerlo en lugares permitidos.