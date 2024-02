El gobierno estudia descontar los días de paro a los docentes

El ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso adelantó que estudian descontar los próximos días de paro docente. Lo dijo en una conferencia de prensa de la que participó junto con la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.



En el encuentro con la prensa, los funcionarios hicieron un balance del inicio del ciclo lectivo que comenzó con los docentes nucleados a Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) y los no afiliados a sindicatos en las aulas, que no se adhirieron al paro nacional convocado por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), al cual pertenece la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).

Troncoso afirmó que el gobierno entiende que la huelga “tiene sentido cuando se agotaron las instancias de diálogo, no es nuestro caso y lo hemos charlado con la conducción de Agmer. Nosotros interpretamos que el paro no puede ser nunca jamás una herramienta extorsiva. Si la medida de fuerza tiene esa intencionalidad, a futuro estamos analizando seriamente descontar los días de paro de ahora en más”.

Además, el ministro destacó la oferta presentada por el Ejecutivo y resaltó: “Quiero ser claro con esto porque nosotros tenemos sobre nuestras espaldas el difícil rol de gobernar en un estado complejo y como también lo dice el gobernador, necesitamos que todos pongan su granito de arena”.

Cabe recordar que a paritaria con los gremios docentes se retoma el miércoles. La última propuesta del gobierno fue del 18% de aumento, suma que no conformó a los sindicatos que pretenden acercarse a más al porcentaje de la inflación de enero que fue del 20,6%.

En este marco, precisó que “estamos llevando a la mesa de negociación una oferta salarial que es casi inaudita en este contexto económico y político y más en comparación con el resto de las provincias. Un 18 por ciento sobre la base salarial de enero y una dieciseisava parte del ítem de movilidad. Nos estamos haciendo cargo por esta vez y por este mes, ante lo imprevisible de la medida del Gobierno Nacional, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), de la conectividad. Eso tiene que ser puesto el valor, tiene que ser considerado”.

El funcionario resaltó: “Soy padre y todos sabemos lo que impacta y lo que implica un día que los chicos no van a la escuela. Hay muchos chicos que no comen cuando no van a la escuela. Los días de paro impactan sobre los sectores más humildes y por eso también hay que pedir con solidaridad y generosidad”.

Fregonese: "Tenemos la intención de llegar a un acuerdo"

Por último, adelantó que la próxima reunión paritaria con los gremios docentes será este miércoles y se mostró confiado en arribar a un acuerdo: “Tenemos la intención y la vocación política clara y férrea de llegar a un acuerdo. El gobernador está absolutamente comprometido con el sistema educativo”. Y aseguró que se están “haciendo todos los esfuerzos necesarios y necesitamos apelar a la razonabilidad de todos para poder cumplir los 190 días de clase”.

Por su parte, Alicia Fregonese, presidente del CGE, recordó que este lunes “dimos inicio al nuevo ciclo lectivo y estuvimos en (Villa) Paranacito junto al gobernador, supervisores, directores, docentes, padres, alumnos, comenzando este nuevo año”.

“Sabemos que hay muchas dificultades, que hay mucho por hacer. Les hemos contado de todos los problemas de infraestructura, de todos los desafíos, pero era muy importante que este lunes abriéramos el ciclo lectivo y que los chicos puedan estar en el aula. Porque cada día cuenta”, enfatizó.

En cuanto al inicio del ciclo lectivo, Fregonese describió que “las escuelas de gestión privada comenzaron, las técnicas provinciales comenzaron; creemos que alrededor de un 70 por ciento de las escuelas de gestión estatal no comenzaron. Sucede que no es el número final, porque todavía faltan relevar los últimos dos turnos”.

En relación a las escuelas que se han intervenido en materia de infraestructura educativa, señaló: “cuando comenzamos la gestión empezamos a hacer un trabajo muy fuerte de relevamiento. Recibimos casi 1.100 informes y, de esas escuelas, al principio tuvimos cerca de 300 que no podían comenzar. Hoy están atendidas y nos quedan solamente 40 escuelas”.

Por último, Fregonese se refirió a la convocatoria de la transformación del nivel secundario, para que se sumen a una red. “Estamos pensando en trabajar durante estos dos primeros años con 200 escuelas y el resto de la gestión sumar el resto de las escuelas secundarias”, apuntó.

UNO