Uocra Entre Ríos afirmó que hay más de 1500 obreros desocupados

Esta semana la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) se declaró en "estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras del país" ante la pérdida de puestos de trabajo en el sector "producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional".



En este contexto el Secretario General de la Uocra a nivel provincial afirmó que en Entre Ríos hay más de 1500 trabajadores desocupados actualmente, además contó: “Nos acercamos a distintas obras e informamos el estado de situación”. También Doronzoro agregó que “lo que queremos es trabajo digno y decente, pero se nota que hay una recesión, no vemos un plan económico del gobierno actual”.



“El pueblo eligió a Milei”



Respecto al gobierno nacional el gremialista opinó que “respetamos la voluntad popular del pueblo que eligió a Milei como presidente para que dirija la república, era para que gobierne y provoque consenso conociendo las problemáticas estructurales por las que está pasando Argentina”. Sobre esto detalló: “No vemos un plan económico, hay una recesión, una pérdida del poder adquisitivo y también estamos complicados en materia de seguridad y pobreza”.



En este aspecto Donozoro consideró que “no solamente son exposiciones que nosotros hacemos, sino que el gobierno nacional tampoco demuestra interés en resolver estos problemas porque es la preocupación que tenemos los trabajadores y desocupados” y opinó: “Es momento de llamar a un diálogo social, países que tuvieron crisis como la nuestra tales como Grecia, Portugal e Irlanda pudieron salir a través del diálogo y no a través de confrontaciones”.



“Queremos trabajar”



“Más allá de las problemáticas macroeconómicas queremos tener trabajo, que no haya más desocupados, poder seguir teniendo un crecimiento y oportunidades de empleo”, exhibió el Secretario General.



En este sentido Donozoro expresó su preocupación: “Es muy triste porque no solamente perdés el trabajo sino también afecta a la salud y en nuestro país las obras sociales cumplen un factor importantísimo” y también apuntó contra el presidente: “Nosotros no somos la casta, queremos trabajar”.



“Hay muchos factores que tienen que ver con que realmente el Estado no esté presente y por eso el gobierno nacional tiene que hacer los ajustes donde tenga que hacerlos pero no con los trabajadores, con los que menos tienen y con los jubilados”, advirtió el representante de Uocra.



Por último Donozoro indicó: “Que esto no se transforme en una planilla de Excel para que le cierren los números, hay que tener en cuenta que a nosotros nos gustaría vivir en un país sin inflación pero es la Argentina que el presidente sabía que había que corregir”.

APFDigital