Juró Sebastián Ramírez como concejal: "Vamos a consensuar mucho"

En la sesión de este miércoles, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Jacinta Eberle, tomó juramento al concejal electo Sebastián Ramírez. Se trata de la última banca alcanzada por el bloque oficialista, conforme los resultados de las elecciones generales del 2023, y después que Hugo Grass decline su asunción, por motivos personales.

El "Sí, juro" de Sebastián Ramírez se dió ante familiares y pares del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, que se acercaron al recinto a presenciar el protocolo.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el concejal manifestó: "Este momento me ha generado sensaciones muy buenas, me voy muy contento de lo que estoy viviendo. Es un honor, quería estar y surgió la posibilidad, que asumo con mucho compromiso. Aprovecho para saludar a Hugo Grass y espero aprovechar la oportunidad que me delegó, de la mejor manera".

Con la mirada extendida al 2024, Ramírez expresó: "Las expectativas son muy buenas. Me gusta esta actividad, porque creo que hay mucho por hacer en Crespo y además, la relación con la gente me entusiasma, me dan muchas ganas de trabajar, así como lo hago a través de Bomberos. Soy optimista por naturaleza y me parece que a pesar del momento difícil que estamos viviendo, se vienen cosas buenas".

El edil anticipó su interés para las comisiones de "planeamiento, vivienda, defensa civil, donde seguramente podré sentirme más fortalecido para aportar". Asimismo, "en todas vamos a consensuar mucho. Hay muy buena relación entre todos y ojalá siga así", anheló.