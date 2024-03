Victoria: advierten sobre la preocupante situación socioeconómica

La secretaria de Desarrollo Social de Victoria, Sabina Etchart advirtió sobre la consecuencias que el ajuste está evidenciando en esa localidad donde se incrementaron la desocupación y la situación de calle de personas que ya no pueden costear un alquiler.



La funcionaria describió la situación como “alarmante”. “La verdad es que no tengo una mirada optimista sobre lo que el invierno nos depara. Sabemos que el invierno es cruel, que no te alimentas con cualquier cosa que tenés al alcance de la mano, necesitas comida caliente, los chicos, los adultos mayores, las enfermedades que conlleva el frío” expresó a LT39.

En tanto remarcó la importancia de no perder de vista a las personas detrás de las estadísticas y subrayó: “La gente no es un número, la gente come, la gente necesita”.

Limitaciones financieras en Victoria

Sabina Etchart reveló que, a pesar de los esfuerzos del municipio, la ayuda gubernamental ha sido insuficiente, y las solicitudes de asistencia superan los recursos disponibles, “estamos en absoluta soledad. Mañana viaja a Paraná, la cuarta nota al gobernador y a la ministra de Desarrollo Social y lo comento porque creo que la ciudadanía de Victoria tiene que saberlo, la cuarta nota solicitando asistencia. Y estoy hablando de asistencia económica, de colchones, que no hemos dado abasto con la respuesta por la cantidad de colchones que se han mojado con las últimas lluvias. Y la única partida que tuvimos fue el primer fin de semana de diciembre, el 12 de diciembre que tuvimos la creciente, nunca más volvimos a tener respuesta“.

Una de las principales preocupaciones es la falta de programas sociales efectivos, que han sido desmantelados o no se han puesto en marcha nuevamente. Etchart mencionó la cancelación del programa Acompañar, destinado a víctimas de violencia de género, y la falta de recursos para cubrir necesidades básicas como anteojos y atención odontológica, “con el equipo de trabajo social, justamente firmamos subsidios como para tres o cuatro anteojos. Entre ellos había dos criaturas. Lo estamos cubriendo nosotros a través de aportes“.

En medio de esta crisis, la solidaridad de la comunidad se ha convertido en un pilar fundamental. La secretaria de Desarrollo Social agradeció el apoyo de particulares, clubes, iglesias y organizaciones sociales, destacando la importancia de la colaboración de todos para hacer frente a la situación. Concluyó con un llamado a la acción, instando a la sociedad a involucrarse y contribuir en la medida de lo posible. “Es momento de que toda la sociedad se involucre“, afirmó Etchart, subrayando la importancia de trabajar juntos para brindar apoyo y esperanza a quienes más lo necesitan.

