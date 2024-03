Balance de Cuaresma 2024: "La escasez de sábalo marcó el descenso de las ventas", aseguran las pescaderías

El pescado es por tradición un menú fuertemente ligado a la Semana Santa, lo que repercute comercialmente en un pico de ventas; aunque esa condición no se vió reflejada en forma significativa en la Cuaresma 2024.

A días de la Pascua y a modo de balance, desde una de las pescaderías de la ciudad, la comerciante Paula Acevedo, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Este año descendieron mucho las ventas. La escasez de sábalo marcó ese descenso, porque hubo faltante de piezas y es justamente lo más pedido por la gente. La demanda fuerte es de sábalo entero, despinado, en milanesas, es lo que más se consume. Habitualmente nos proveemos de la costa de Diamante y estuvimos también trayendo del río Uruguay, pero hubo una bajante y dejó de haber. Cuando reaparecieron los sábalos, como es justo la época pico, se lo dejaron y ya no conseguimos piezas. Se han dado varios factores, porque también incidió el clima: altas temperaturas y bajo el río, hacen que el agua esté muy caliente. Sacan 50 piezas y para cuando llegan a la costa, si no tienen mucho hielo, tiran 10. Se complica conservar los pescados hasta la costa y se pierde bastante".

En cuanto a los precios, hubo aumentos: "La semana pasada, que fueron ya los días de cierre de lo que consideramos la temporada alta, subieron entre $200 a $300 los valores de cada variedad. No obstante, en mi caso mantuve los precios lo más que pude", afirmó Acevedo.

Ante la falta de sábalo, si bien un porcentaje de clientes optó por abandonar el menú a base de pescado, otros buscaron una alternativa, detalló la comerciante: "En reemplazo se orientaron a llevar milanesas de Tararira, molida -porque es barata y rinde- que está a $2.800 el kilo; relleno para empanadas, que sale $4.800 para dos docenas; y sino las empanadas listas para hornear, a $4.800 la docena".

"Hace 19 años que estoy en el rubro y en Crespo se percibe cómo se va perdiendo el apego al pescado en Semana Santa", afirmó la vendedora y agregó: "No obstante, hay un público consumidor que se mantiene durante el año, por una cuestión de ser un alimento saludable. Muchos llegan a comprar porque se lo recomendó el médico, para ingerir menos grasas, porque están haciendo dietas. Esas ventas se mantienen, pero las de Cuaresma ya no son tan marcadas, este año bajaron mucho", comentó.