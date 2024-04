Tras la frustrada paritaria, el titular de Agmer le sugirió a Frigerio que no se deje extorsionar por Milei

Este viernes el Gobierno nuevamente llegó a la reunión paritaria sin una oferta salarial para la docencia entrerriana: “El Consejo General de Educación no presentó ninguna propuesta concreta, solo mostró la voluntad política de que la oferta que en algún momento se plantee contendrá el mes de marzo”, indicó Pagani dando cuenta de lo conversado puertas adentro.

A esto se suma a eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), por lo que los docentes se encontraron en el cajero “no solo sin un incremento, sino también con una rebaja salarial que va entre los 28 mil y los 55 mil pesos”, indicó.

En este contexto, para Pagani “llegó el momento de que los gobernadores efectivamente tomen medidas y, en un marco democrático, de alguna manera impidan que un presidente como Milei los extorsione y discipline: si no me das esto no te doy esto otro”.

“Necesitamos una propuesta salarial y el Gobierno de Entre Ríos deberá tener las estrategias administrativas, políticas o judiciales para que los fondos nacionales lleguen a la provincia”, enfatizó el Secretario General de Agmer.

Finalmente, recordó que el martes hay congreso provincial de la entidad en el que se podría definir un plan de acción en función de que no hay ninguna propuesta qué someter a debate.

APFDigital