Este domingo, voces jóvenes en "Acústicos en el Pórtico"

Gustavo Kappes, responsable del Área de la Juventud de la ciudad, confirmó a FM Estación Plus Crespo que "este domingo 7 de abril, a partir de las 18:00, se presentarán Meli Exner, Cani Strato, Sofi García, Agu Leicker, Milagros Wertmüller y Sofía Grasmick. Son jóvenes crespenses, de los cuales no todos se dedican de manera profesional a la música o no como un medio de vida, pero sí tienen un gusto especial, un hobby, con un talento que merece ser conocido. En esta oportunidad, habrá interpretaciones de rock, blues, folclore y melódico".

La edición de "Acústicos en el Pórtico" se realizará en el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, más precisamente en el sector de los carribares. "De hecho, no sólo estarán los clásicos que comercializan en ese espacio, sino algunos más, invitados para la ocasión y como para complementar los ofrecimientos gastronómicos", comentó el funcionario.

Los espectáculos son gratuitos, siendo la actividad abierta a toda la comunidad y quienes se acerquen a disfrutar de un momento cultural y de entretenimiento.

Kappes explicó que “la esencia de esta edición de Acústicos en el Pórtico será similar a la expuesta la vez anterior: un escenario para jóvenes, pero un show para todo el público. En esta oportunidad se sumarán los carris que ofrecerán venta de tortas fritas, agua caliente, hamburguesas, bebidas frías, entre otras opciones”.