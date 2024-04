Cómo sería el premio para docentes de Entre Ríos que tengan asistencia perfecta

El ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso, adelantó que trabajan en el pago de un plus a docentes que no falten. Cómo es en Santa Fe.

Manuel Troncoso, ministro de Gobierno de Entre Ríos, adelantó que trabajan en el pago de un plus a docentes que no falten y se refirió a los reclamos a Nación por fondos adeudados. "En un contexto de enorme fragilidad económica, el gobernador ha hecho un esfuerzo titánico para recomponer salarios. Nuestro compromiso es que la paritaria sea abierta y transparente y la creemos en una herramienta para rediscutir sueldos y también condiciones de trabajo", dijo el funcionario en diálogo con radio UNER.

"No impusimos un aumento por decreto ni un porcentaje. Pero nosotros dijimos desde que asumimos que las subas iban a ser acordes a los ingresos. Los ajustes por inflación prácticamente no existen más", agregó el Ministro.



Troncoso adelantó que se propondrá el pago de un plus salarial para los docentes que tengan asistencia perfecta al aula como sucede en Santa Fe donde presentaron el programa Asistencia Perfecta. Señaló que el proyecto se está terminando de delinear, pero que -según su mirada- no debería beneficiar a maestros que realicen medidas de fuerza. "La idea es que los docentes que estén al frente del aula tengan un plus 10% más de incentivo salarial, muy similar a lo que ocurre en Santa Fe. Es una decisión del Gobernador que entiende que es muy importante premiar y reconocer el trabajo del docente que está al frente del aula. Ahora tenemos que discutir algunos detalles con el sindicato, pero esto no es en el marco de la paritaria", mencionó.

Reclamos a Nación

El ministro entrerriano habló de los reclamos a Nación por fondos adeudados, algunos de los cuales fueron judicializados: "No podemos ir a trabar con la cabeza contra una gestión que precisa gobernabilidad, con cámaras en minoría y sin gobernadores: Es todo muy prematuro, el punto de inflexión será el Pacto de Mayo. A la par tenemos la decisión de plantarnos políticamente ante el Gobierno Central por los recursos que nos deben, de Anses y Salto Grande. Y por eso fuimos a la Corte, es una lucha y un desafío que une a los entrerrianos por sobre cualquier color político y bandería".

El programa Asistencia Perfecta para docentes de Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe anunció este lunes la creación del programa "Asistencia Perfecta", una serie de incentivos salariales mensuales y trimestrales que busca premiar la asistencia docente.

La medida fue anunciada por los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares. El incentivo se dividirá según el cargo del docente, y habrá tanto mensuales como trimestrales.

En el caso de un docente que recién inicia y cuenta con un solo cargo percibirá una suma de $57 mil más en caso de tener asistencia perfecta durante un mes, y si se extiende por tres meses recibirá un adicional de $86 mil. Es decir, en caso de contar con asistencia perfecta durante tres meses, el docente percibirá aproximadamente $257 mil en concepto de incentivo.

Lo mismo ocurre con los docentes de cargo más altos, con la diferencia de que las sumas son más elevadas. Cobrarían $114 mil por mes y $257 mil por trimetre, algo así como $500 mil extra.

El ministro de Educación Goity declaró: “queremos premiar a los docentes que hacen un esfuerzo extraordinario”, y agregó: “es un reconocimiento a quienes tienen asistencia perfecta a su lugar de trabajo, acompañando y sosteniendo los procesos pedagógicos y educativos”.

A su vez, comentó de donde proviene la medida: “el año pasado, los santafesinos, a través de los recursos que el Estado destina a educación, pagó 100 mil millones de pesos en reemplazos. La proyección para este año son 250 mil millones. Es mucho dinero, entonces empezamos a trabajar en acciones que reviertan esa situación”.

