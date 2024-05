Internaron de urgencia a Antonio Gasalla: se encuentra en estado crítico

En las últimas horas, Antonio Gasalla debió ser trasladado de urgencia al Sanatorio Otamendi y fuentes cercanas al actor comentaron a TN que "está muy grave". Según informó Carlos Monti en su programa de Net Tv, el capocómico se encuentra acompañado por su familia.

La salud del actor está en deterioro desde hace tiempo atrás, y cabe decir que desde 2019 se encuentra al cuidado de otra persona, debido a que en ese año le diagnosticaron demencia senil.

Por el momento, el sanatorio donde se encuentra Gasalla no informó sobre el motivo de la internación.

Años atrás, los familiares del actor emitieron un comunicado en el cual explicaron que Antonio Gasalla padece de Alzheimer desde hace cuatro años y que su salud mental se ha visto afectada en términos cognitivos y de juicio desde entonces. Desde su internación, el periodista de espectáculos Marcelo Polino fue el encargado de comunicar las actualizaciones de salud del actor.

Hace pocas semanas, su hermano Carlos Gasalla, reveló que "ya no recuerda que fue actor" y agregó: "A mí me reconoce, a mi mujer también. Mis hijos lo visitan y él no los reconoce. La familia estuvo, en principio, muy angustiada porque se sufre viendo como está Antonio".