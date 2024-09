Discutido gol de Brian Aguirre ante Talleres: ¿La pelota había salido de la cancha?

Boca y Talleres disputaron un entretenido partido en Mendoza, plagado de emociones y con un gran comienzo. Sin embargo, también contó con polémica tras el primer tanto del "Xeneize".

El delantero Brian Aguirre abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, tras un grosero error de la defensa de Talleres, pero los jugadores de "La T" reclamaron desaforados, ya que cuando robó la pelota, lo había hecho fuera del terreno de juego, esgrimieron.

El árbitro Andrés Merlos y los asistentes no detuvieron el juego y dieron válido el tanto de Aguirre. Vale destacar, que en la Copa Argentina aún no se utiliza el VAR, por lo que la jugada no pudo ser revisada, consignó Cadena3.

Ya en la repetición se logró ver en detalle que efectivamente la pelota se había ido fuera de la línea.

Al parecer, la jugada no era nada sencilla de ver ni para Merlos, quien se encontraba varios metros atrás de la pelota, ni para Pablo Gualtieri, el asistente de línea, quien estaba del otro lado de la cancha. Antes y después del gol, hubo dos jugadas en las que el balón también se fue por el fondo en ese sector y que Gualtieri no vio, publicó Olé.

Tras el gol, se viralizó un video de Andrés Fassi, presidente de Talleres, muy enojado e insultando desde uno de los palcos del Estadio Malvinas Argentinas.

En cuanto a Aguirre, este fue su segundo gol en Boca en siete partidos. Su otro tanto había sido justamente en el partido anterior del Xeneize, en el triunfo 2-1 ante Rosario Central por la fecha 13 de la Liga Profesional.