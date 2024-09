Alquileres, prepagas, peajes, telefonía celular y tarifas: los aumentos que se vienen en octubre

Llega octubre y se preparan los bolsillos de los consumidores, porque los aumentos de los servicios aparecen en primera plana. Las prepagas, el alquiler y los colegios volverán a aumentar. Sin embargo, los precios de los combustibles, por su parte, irán a contramano del resto de los aumentos y bajarán hasta 3% por la caída de la cotización internacional del petróleo Brent, que se utiliza de referencia en el mercado argentino.

Lo mismo ocurrirá en el caso del gas, en donde se espera una reducción del 6% a raíz del menor consumo por el cambio de temperatura a valores más cálidos con el comienzo de la primavera. El impacto en las facturas se vería a partir de noviembre.

La novedad en este punto tiene que ver con la posibilidad que ofrece la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de subdividir las subas por región del país, al tiempo que las empresas también pueden diversificar las cuotas según el plan contenga o no copagos.

Así, se presenta la posibilidad de que la misma prepaga pueda tener hasta cuatro índices de actualización diferentes para un mismo período.

Algunas entidades de medicina privada confirmaron sus incrementos, tal como Swiss Medical, con un promedio del 4,1%, Galeno comunicó un 4,5% promedio, mientras que el Hospital Italiano informó un 5,86% y Omint 5,9%.

El incremento más pronunciado lo marcó Accord Salud, que comunicó a sus afiliados una suba de 8,4%, duplicando el último dato de IPC publicado por el INDEC.

Tarifas

El secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, explicó que octubre vendría con una actualización de las tarifas de servicios públicos, aunque aseguró que “no sería sustantivo”. De haberlo, “no sería más allá de la inflación”, comentó el funcionario. A su vez, sostuvo que los aumentos que se produjeron en lo que va del año alcanzan sólo para “cubrir el mantenimiento” del sistema y que “no queda margen” para las inversiones que se deben realizar.

En cuanto al agua, los servicios de agua potable y cloacas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense brindados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) tendrán un aumento en las tarifas de un 4,9% en octubre. El aumento se debe a la aplicación de la indexación mensual del costo del servicio acorde al avance de la inflación, dispuesta por el Ejecutivo Nacional.

La boleta promedio para los usuarios del zonal bajo pasará $16.878 en septiembre $17.705 en octubre; para los de zonal medio la factura saltará de $21.005 a $22.034,24, mientras que los de zonal alto pasarán de abonar $23.129 a $24.262,32 en el décimo mes del año.

Alquileres

Los contratos de alquiler regidos por la antigua Ley de alquileres también sufrirán un nuevo incremento en octubre. Sin embargo, por segunda vez en cuatro años, el Índice de Contratos de Locación (ICL) mostró una desaceleración en el incremento por lo que el aumento será del 237,9%.

Aunque se trata de una suba significativa para el bolsillo del inquilino, marca una caída con respecto a la del mes anterior, que fue 243,1%.

Telecomunicaciones

Las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en octubre, que rondan el 4%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.

Peajes

Las tarifas de los peajes de los corredores de jurisdicción nacional volverán a incrementarse en octubre, como parte del sendero de subas mensuales trazado por el Gobierno hasta fin de año para los corredores de jurisdicción nacional, en línea con la inflación y el índice de salarios que publica el INDEC. El porcentaje de actualización se comunicará en los próximos días, a través del Boletín Oficial, consignó Ámbito.