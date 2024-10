El hombre detenido que fue acusado de provocar un incendio en la ciudad cordobesa de Punilla del Norte aseguró que la foto con el bidón de nafta fue"montada".

Julio Aguirre dio su versión de los hechos en diálogo con El Doce luego de permanecer dos semanas tras las rejas y señaló: "Fue una foto montada, no sé quién me la sacó, nunca tuve un bidón de nafta".

En este sentido, el imputado por incendio doloso añadió que el bidón apareció a seis kilómetros de dónde él se encontraba, en otra dependencia policial.

"Fui a la casa de mi papá a apagar el fuego, volví a mi casa a comer y me habló mi patrón para preguntarme si necesitaba algo", agregó, y consideró que "al rato le mandó un audio en el que le pidió si lo ayudaba y fue a caballo".

Personal del Etac y policías atraparon a Aguirre cuando galopaba en la costa: "Me dicen que me sacaron una foto con un bidón prendiendo fuego y yo les decía que nunca lo tuve".

"Me agarraron, me tiraron al piso y me dijeron esto lo vas a tener que explicar en la Comisaría, me tuvieron dos horas para cargarme al móvil porque no tenías esposas", sostuvo, y sumó: "Yo les pedía que me subieran para estar más cómodo, me estaba lastimando el pecho con las piedras". "No me dieron opción de explicar nada, me apagaron el teléfono", denunció.

El hombre relató el calvario que vive tras la situación ocurrida el pasado 20 de septiembre: "Me duele pasar todo esto".

"Gracias a Dios estoy con la conciencia bien limpia de que yo no hice nada", concluyó.