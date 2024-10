Quisieron estafar a una mujer con la compra de un sillón por Mercado Pago

La vecina contó que se comunicaron con ella dos personas, quienes manifestaron ser una pareja, interesados en comprar un sillón que Rosario puso a la venta en la reconocida plataforma. Uno de los “compradores”, le solicitó un alias, para realizarle el envío por transferencia, de un depósito de adelanto, pese a que la dueña le reiteró que lo reservaría hasta que pudiera verlo personalmente. “En un momento me preguntó de dónde era yo, y que lo quería señar para buscarlo el sábado. Tres veces me pidió el alias de Mercado Pago, que me iba a transferir 90 mil pesos de seña”

Los compradores se mostraron insistentes en obtener el alias, pero en lugar de 90 mil pesos, le transfirió 900 mil, sin embargo, el supuesto envío nunca se acreditó en la cuenta. “Después la novia me manda un comprobante de pago, pero a mí Mercado Pago no me avisó nada”, relató Rosario a Radio Máxima.

Ante el inusual movimiento, sus familiares la alertaron sobre una posible estafa. “Cuando abro el comprobante, vi que decía 900 mil pesos. Ahí me empieza a mandar audios para decirme que la novia se equivocó y me había mandado 900 mil pesos y no 90 mil”, contó.

“Atendeme Rosario por favor, no me cortes la llamada. Mi señora te quiso mandar 90 mil pesos y te transfirió 900 mil, esta mujer me va a hacer morir a mi”, señalaba la voz de un hombre en un audio, antes de que dueña del sillón tomara la prevención de bloquear su contacto.

En qué consiste una “transferencia errónea” en Mercado Pago

Mediante una táctica muy sencilla, los delincuentes envían transferencias de dinero por la billetera virtual de Mercado Libre. Al visualizar este pago, los usuarios suelen preocuparse, dado que -en teoría- se trataría de una cuestión ilegítima. Sin embargo, no todo es como parece. La transacción es completamente falsa, por lo que los estafadores se pondrán en contacto inmediatamente para "recuperar" el monto.

Por ende, el siguiente paso es engañar al dueño de la cuenta, ya que apelarán a la buena voluntad y solicitarán el reintegro del dinero.

Antes de enviar dinero, corroborar si el monto ingresó previamente en tu cuenta

De esta forma, la trampa consta en transferir el monto desde tu propia cuenta. Cuando todos creían que estaban efectuando una obra de bien, sucede totalmente lo contrario.