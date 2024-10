Este domingo, Uruguay elige Presidente y renueva el Parlamento

Los uruguayos votarán mañana para elegir a su próximo presidente, en una contienda que enfrenta al oficialista Álvaro Delgado y al opositor Yamandú Orsi. Además, se renovará el Parlamento en una jornada electoral clave.

Si ninguno de los candidatos logra reunir el 50 por ciento de los votos, los ciudadanos deberán definir la contienda en una segunda vuelta, prevista para noviembre.

Los candidatos



Álvaro Delgado: el candidato oficialista

Por el oficialismo, que lidera el presidente Luis Lacalle Pou, se presenta Álvaro Delgado. Abogado del Partido Nacional, Delgado ha sido diputado y senador a lo largo de su carrera política. Es un hombre cercano a Lacalle Pou y, en los últimos cuatro años, ocupó el cargo de secretario de la presidencia.

En su cierre de campaña, Delgado hizo un llamado a "asegurar la continuidad" y enfatizó que "la alternativa es volver al pasado, al peor pasado".

El candidato oficialista afirmó: "Vamos a un segundo piso de transformaciones (...) porque este gobierno nos deja un primer piso muy sólido para seguir construyendo el futuro".

Yamandú Orsi: el candidato opositor

Por el opositor Frente Amplio, se presenta Yamandú Orsi, profesor de historia y ex intendente de Canelones. Orsi cuenta con el respaldo de la ex intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y ha sido identificado como la fórmula con mayor intención de voto según las encuestas uruguayas, además de contar con el apoyo del ex mandatario José "Pepe" Mujica.

En su última actividad electoral, Orsi expresó: "Quiero ser presidente, y voy a ser presidente porque quiero hacerme cargo de cumplir con cada uno de esos cinco compromisos básicos junto al equipo del Frente Amplio".

El candidato opositor agregó: "Es hora y es tiempo de remontar los sueños. De demostrar lo que nos une. De hablar con el corazón".

Andrés Ojeda y el Partido Colorado

Por el Partido Colorado, compite Andrés Ojeda, quien se ha mostrado con "puntos en común" con el libertario presidente argentino Javier Milei. Su candidatura busca captar la atención de un electorado que busca alternativas al bipartidismo tradicional.