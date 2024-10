Le dispararon 14 tiros al vehículo en el que iba Evo Morales en Bolivia

El expresidente boliviano Evo Morales sufrió un atentado en el que efectuaron ráfagas de disparos contra el vehículo en el que se dirigía este domingo a su programa de radio Kawsachun Coca. Resultó ileso, mientras que su chofer fue herido. El exmandatario denunció que buscan "su desaparición física". Según el primer reporte policial, habría recibido al menos 14 impactos de bala.

"Así fue el intento de magnicidio que ocurrió a las 6:20 am en puertas de la novena en el municipio de Shinahota" , escribió el dirigente en su cuenta personal de Facebook, junto al video donde se ven los momentos posteriores a la agresión.

Luego, en el programa, Morales relató los hechos: "Nos sorprendieron dos camionetas Tundra. Yo pensé que tal vez algún ebrio nos estaba queriendo parar, pero sospeché que era raro y el chofer desvió. Otro nos cruzó y felizmente había un pequeño espacio entre los dos carros. Ya nos damos cuenta que era un operativo".

El exjefe de Estado continuó: "Empezaron los disparos. En ese momento yo escuché tres disparos. Nos agachamos, como estaban cruzados picamos. Corrimos bastante y el segundo carro que nos seguía también cruzó apenas, pero nos siguió, casi nos alcanza. Otros disparos. Le habían disparado a la llanta que estaba ahí".

"Seguían disparando y picamos. En el carro que llegué, 14 disparos. A la cabeza del chofer, llegó sangrando", agregó Evo Morales en el programa. Además, señaló que hubo "otro disparo en el brazo del chofer". "Desde el 2022, el general Zuñiga decía 'hay que bajar a Evo'" y, explicó, "en términos militares, bajar es matar". "A mí felizmente no me llegó, pero en el carro nos cuentan 14 disparos. A mí me sorprendió. Felizmente nos salvamos la vida", destacó.

"Hoy se ha cumplido el plan de intentar matarme, después de que los intentos de destrozarme políticamente y procesarme judicialmente fracasaran", lanzó.