Karina Milei se reunió con militantes de La Libertad Avanza en Paraná

Karina y Menem compartieron sus visiones para el futuro de Argentina, destacando el compromiso del partido de construir un país basado en los principios de libertad, respeto a la vida y propiedad privada.

Karina Milei expresó: “Con mi hermano tengo una relación muy buena. Cuando nosotros hablamos de milagro es porque realmente estaba todo en contra para que Javier no llegue a la presidencia. Yo siempre lo alenté a seguir por el mismo camino porque el Presidente tiene una convicción clara”. Además, agregó: “Estoy feliz de acompañar a mi hermano y llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina, me emociona”.

“Solos no podemos hacer nada”, continuó Karina, “entonces, ¿cómo yo no voy a ser la cara para difundir las ideas de la libertad?. Y seguiremos haciendo lo imposible para consolidar estas ideas a lo largo y a lo ancho del país”. También remarcó: “Somos conscientes de que cuando Javier llegó a la presidencia no fue con un partido detrás. Y sabíamos que algunos nos podían traicionar. Estamos trabajando para formar un partido y participar electoralmente en todas las provincias. Nuestro objetivo es lograr una estructura partidaria para que no tengamos que depender de otras personas que suelen decir que defienden las ideas de la libertad y después se dan vuelta”.

Milei enfatizó la importancia de un esfuerzo colectivo: “Tenemos que trabajar todos juntos para que La Libertad Avanza crezca y que el año próximo podamos llenar el Congreso de Diputados y Senadores”.

Y concluyó, con elogios: “Quiero felicitar a Martín Menem porque gracias en gran parte a su trabajo hemos logrado avanzar con la reforma más grande de la Argentina. Martín está haciendo un gran trabajo como Presidente de la Cámara de Diputados”.

Karina finalizó su discurso: “Cuando decidimos meternos en política sabíamos que las reglas del juego eran estas. Nosotros estamos destruyendo un montón de cosas que están mal hechas y que afectan los intereses de la casta. Por eso dijimos, vamos a combatir con nuestras ideas y llevarlas adelante por cada rincón de la Argentina. Porque de eso se trata la batalla cultural. Sabíamos que iban a salir a pegarnos, pero hay que salir a discutirlo con convicción”.

Por su parte, Martín Menem instó a la unidad y el compromiso en la lucha por la libertad: “Sean generosos, amplios, que las pequeñas diferencias no los distancian, porque del otro lado, aunque parezcan desorganizados, tienen más experiencia para organizarse”. Y subrayó la importancia de mantener firme la estrategia del partido: “La motosierra va a ser permanente”.

Menem también hizo un llamado a confiar en las nuevas generaciones: “Confiemos en los jóvenes y apostemos a que las ideas de la libertad se sostengan. Tenemos que seguir dando la batalla cultural. Yo no sólo apoyo ciegamente al presidente Milei, sino también sus ideas”.

Para finalizar, Menem agradeció el compromiso de los presentes: “Quiero agradecer a cada uno por cómo se comprometen para defender las ideas de la libertad”.

El acto en Paraná es parte de una gira nacional en la que Karina Milei, Martín Menem y otros líderes de La Libertad Avanza buscan fortalecer la presencia del partido en todas las provincias argentinas. A través de encuentros directos con la ciudadanía, el partido se consolida y refuerza su compromiso de llevar un mensaje de transformación, consignó Ahora.