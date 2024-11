Confirman "valores elevados de materia orgánica" en Arroyo El Espinillo en zona de Crespo: ¿Qué significa y qué harán?

Entre octubre y lo que va de noviembre, se han estado realizando diferentes instancias de intervención de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, a fin de dilucidar aquellas cuestiones que han alarmado a vecinos de la zona y que se tradujeron en denuncias sobre la posible presencia de contaminantes en cursos de agua del departamento Paraná. Las muestras se tomaron puntualmente en las inmediaciones de Crespo.

La coordinadora de Control y Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Mg. María Valdéz, explicó a FM Estación Plus Crespo: "El 25 de octubre, alertados por una coloración rojiza en el curso de agua El Espinillo, es que iniciamos acciones de oficio, consistente en un monitoreo en toda la cuenca de aporte a este curso de agua. Así llegamos al sistema de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de Crespo. Se tomaron muestra en ese entorno y en los primeros días de noviembre tuvimos los resultados de laboratorio, que arrojaron valores elevados de materia orgánica. Esto nos hizo plantear la hipótesis de que hay algo en el sistema de tratamiento de efluentes cloacales que no está permitiendo que el sistema amortigüe, es decir, que hay un ingreso de efluente cloacal que no se está pudiendo amortiguar. Básicamente, hay algo en el sistema que se está desestabilizando, y bueno, estamos en esa búsqueda. Nos pusimos en comunicación con la Municipalidad de Crespo para coordinar acciones de fiscalización en conjunto, las cuales se iniciaron el 13 de noviembre, con un monitoreo exhaustivo sobre todo lo que es la actividad industrial. El 15 de este mes, estuvimos muestreando las industrias de la ciudad y estamos a la espera de los resultados de ese monitoreo. Algunos podrían estar esta semana y otros en unos días más, principalmente la determinación de DBO -Demanda Biológica de Oxígeno, cuyos valores indican proporcionalidad al nivel de contaminación- cuya técnica de análisis implica 5 días. Así que estimamos que en inicios de la próxima semana, podríamos estar teniendo algunos resultados. En función de esos valores, vamos a tomar las decisiones que correspondan", afirmó.

Los resultados que se esperan son claves en términos de orientación: "Podríamos precisar algunos datos más. Sabido es que hay industrias que vuelcan al sistema cloacal, así se ha comprobado en muchas ocasiones, cuando hay un desfasaje de parámetros. Si ello ocurre, después no se puede amortiguar desde el sistema de tratamiento. Por eso la búsqueda es muy exhaustiva. Va todo el efluente mezclado, pero la idea es poder empezar -por lo menos-, a ajustar si hay alguna irregularidad desde la actividad industrial", sostuvo la funcionaria.

"Si todo funciona y se vuelca conforme la norma, el sistema debería estar amortiguando bien el tratamiento, realizando esa acción esperada", indicó Valdéz y agregó: "Cuando se realiza bajo los parámetros establecidos, no hay alteraciones sobre el curso de agua. El tema es que ha sucedido algo que desestabilizó y, obviamente, el sistema de tratamiento no lo pudo tratar -valga la redundancia- y desestabilizó todo el sistema".

Materia orgánica en el curso de agua

La coordinadora de Control y Fiscalización Ambiental de la provincia, refirió en cuanto a los resultados ya obtenidos, que "los valores son levemente altos, no excesivamente. Es decir, no son un exceso y es en un punto en particular. Sí están indicando que hay un nivel de materia orgánica que hace que el sistema de tratamiento de efluentes cloacales no pueda comportarse como debería. Lo que asusta, quizás es la coloración, pero los valores no son niveles que traigan una preocupación excesiva. Obviamente, hay que atenderlo y hay que compensarlo, porque si esto se da a lo largo del tiempo, claramente va a tener un impacto mucho más negativo del que tiene hoy", analizó.