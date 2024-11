Marcelo Cerutti tramitó sacar del paquete de subasta pública los terrenos del Ejército en Crespo -VIDEO

Estación Plus Crespo

El intendente Marcelo Cerutti se encuentra liderando desde hace cierto tiempo, las gestiones vinculadas al traspaso de dominio de las tierras que comprenden el extenso predio donde actualmente se encuentra emplazado el Destacamento de Vigilancia Crespo. Un Decreto Nacional activó la atención pública, sin embargo, desde el municipio se confirmó que eso vino a dar contexto y un mayor impulso a las tramitaciones que se venían conversando.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el presidente municipal explicó: "Realmente fue un tema candente en la ciudad" y refiriéndose al paquete de inmuebles que Nación puso en condiciones de venta, agregó: "En esta oportunidad salió todo a la venta; o sea, los terrenos asignados a la Municipalidad, los que están en uso de los clubes, y también donde está el Destacamento de Vigilancia. Eso en un conjunto. A partir de eso, generamos una reunión en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que es en definitiva el dueño, administrador, de todos esos terrenos". El encuentro se llevó adelante en Buenos Aires, participando el presidente de AABE, Nicolás Pakgojz; el Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello; el Secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro; y el intendente Marcelo Cerutti.

"El viernes al mediodía, cuando nos recibieron, pudimos avanzar o dar los primeros pasos en dos o tres cuestiones que para nosotros son importantes", destacó el mandatario local y se explayó en la prioridad: "Lo primero era sacar este inmueble de una subasta pública. Más allá de que hay algunos antecedentes, porque hay una Ordenanza Municipal que limita el uso de esos terrenos, y hay una Ley Provincial también, en la cual autoriza al Gobierno provincial a comprar estos terrenos y cederlos a la Municipalidad; pero llegaba el momento de la venta y cuando el dueño dice 'yo lo vendo', obviamente que tiene cierto peso. Entonces ahí estaba la intención nuestra de ir y fundamentalmente, sacarlo de la subasta pública. En el 2019, sobre el final de la gestión de Mauricio Macri, seguramente van a recordar que Darío Schneider, consiguió una Tenencia Precaria de Uso, para unos terrenos del Ejército que era un remanente. No están los clubes ahí, ninguno de los clubes y no está el Destacamento. Todas esas hectáreas y ese proceso, hace que la Municipalidad pueda avanzar en solicitar que seamos compradores.....- Ellos nos dijeron que ya está como indicado un uso", refirió al marcar que la situación o condiciones particulares son diferentes de otros inmuebles.

"Nos pone en una situación más privilegiada", aclaró Cerutti y continuó: "Ahora, con un trámite, nos vamos a ofrecer como compradores de todo el predio. Con posterioridad al primer Decreto que sacó el gobierno, emitió otro, en el cual autorizaba traspasos por deudas del Gobierno Nacional con las Provincias. En este caso, el Gobierno Nacional le debe a la provincia de Entre Ríos. Esta situación de los terrenos del Ejército, encajarían -por así decirlo-, en esta situación de que pueden entrar en un paquete de pago de deuda por parte de la Nación a la Provincia. Por eso también estamos en todo un trabajo con la Provincia, para que se haga cargo, y después veremos cómo arreglamos, si lo dona, lo compramos. Pero habría una intención de involucrar un poco a la Provincia en esto", destacó en cuanto al perfil de las gestiones en marcha.

Marcelo Cerutti destacó de esa importante reunión, que "nos dieron la posibilidad de que iniciemos el trámite, para que podamos comprar nosotros el terreno y también sacarlo de los subastas públicas". El intendente se mostró abocado con el objetivo y la defensa del interés de la comunidad. En cuanto a los pasos a seguir, continuó: "Ya empezamos ese trámite, veremos cuánto nos lleva, con toda la burocracia; pero ya podremos plantear ese deseo, como para frenar esa parte. Veremos después de qué forma se lo adquiere o se lo paga".

El contexto es propicio para que las intenciones municipales tengan su fluidez administrativa, dada que las características que rodean la situación, son acordes al planteo. El presidente municipal, consciente de las expectativas de la ciudadanía, llevó tranquilidad: "Hablamos con el presidente de AABE, y gente ahí de la oficina, miramos en en el Google Earth, a ver cómo está el lugar, y nos decían 'bueno, pero no construyeron nada'. ¿Qué quieren que construyan los clubes si no son los dueños? No sé si mañana a la mañana le sacan un Decreto, como pasó, que lo sacan a la venta. A nosotros mismos también nos encuentra esa situación, porque esas Tenencias Precarias de Uso son muy livianas".

"Los clubes no están en condiciones de comprarlo, probablemente, o veremos cómo se soluciona eso. Pero sí poder trabajarlo y avanzar en instalaciones", señaló Cerutti como una intención y respecto de las motivaciones sostuvo: "La contención es lo que le planteamos. La contención que hoy hacen los clubes, no la pueden perder. Somos los primeros conscientes de eso.....- Somos conscientes del peso que tiene esto para la ciudad", afirmó.

Respecto de la composición inmobiliaria alcanzada en la gestión puesta en marcha, el intendente afirmó: "Estamos hablando de toda la superficie. Está incluido donde está el Destacamento, las 5 hectáreas que tiene cada club y las 12 hectáreas que tiene la Municipalidad. Está todo ahí incluido".

Desde una mirada política de la circunstancia que debe afrontar, destacó el acompañamiento del ámbito provincial y al respecto sostuvo: "Julián Maneiro estuvo ahí (en el AABE) en el 2019, con Darío Schneider; y entre ellos dos consiguieron esta Tenencia Precaria, que es lo que hoy nos sirve, para entrar en un apartado especial en estas cuestiones. Son unas tierras que ya estaban asignadas a alguien", remarcó acerca de la posición especial de negociación y más adelante acotó: "También el apoyo que Colello, que es el Secretario General de la Gobernación, él nos acompaña. Para nosotros es un espaldarazo, porque es mano derecha de Rogelio Frigerio, y que él esté y nos esté avalando, es como que también nos da más tranquilidad, por así decirlo".