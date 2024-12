Vergüenza: hinchas de Chevrolet le tiraron papelitos a la toma de aire de Werner y le arruinaron el campeonato de TC

El Turismo Carretera, la categoría más popular del país, que este domingo definió un apasionado campeonato en el Mouras de La Plata, lucha que todo el mundo quería ver en pista, pero no. Por culpa de unos energúmenos y la organización, no fue así.

Después de tomar una buena decisión y esperar una hora para el comienzo de la actividad por el mal tiempo (y porque Franco Colapinto corría en Qatar por la Fórmula 1 y coincidían los horarios), la actividad del TC arrancó con las series, que dominaron Agustín Canapino, Julián Santero y Otto Fritzler. Así largaban la carrera, con Mariano Werner, cuarto, por haber sido segundo en una batería.

En el campeonato, entonces, quedaban Werner en la punta, con 174,25 unidades, y Santero, con 162,5, ambos candidatos principales a pelear por el título.

Ya a minutos de largar, y como suele suceder en el Mouras de La Plata, los hinchas invadieron la pista ( hace muchos años hasta se vio a gente montada a caballo entrar al trazado ) y quedaron pegados, literalmente, a los autos que iban hacia la recta principal en procesión, despacio, para no pisar a nadie.

Como resultado, Werner debió ir a boxes y no pudo largar en la cuarta posición porque los mecánicos trabajaban a destajo para retirar los papelitos del motor del auto. Ahora... ¿por qué a Werner y no a Santero, que también corre con Ford? Porque la rivalidad histórica es Agustín Canapino (Chevrolet) y Werner, un Boca vs. River que supo alimentar pasiones en el TC, pero nunca había llegado a esta instancia.