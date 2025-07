Turismo Carretera: Con 52 inscriptos la fase regular entra en zona de definiciones en Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay será la 8ª Fecha de 2025 e inicia la serie de tres carreras finales de la 'fase regular'. No corren el 'Gurisito' Martínez, C. Magni ni Cotignola. Vuelven Benvenuti y Dose.

El Turismo Carretera disputará este fin de semana la 8ª Fecha del Campeonato 2025 en el Autódromo de Concepción del Uruguay -4.279 mts.-, Pcia. de Entre Ríos, ingresando en la fase de 3 carreras y 41 días finales de la 'fase regular' de 10 competencias que deciden los 12 integrantes de la 'Copa de Oro RUS', el play-off de 5 pruebas que define al campeón de la temporada.

La enorme grilla del TC tendrá 3 bajas para esta carrera.: Agustín Martínez, Nicolás Cotignola y Juan Tomás Catalán Magni, quienes no formarán parte del evento por distintos motivos.

El 'Gurisito' Martínez no fue habilitado por el Departamento Médico de la ACTC, que por precaución, luego de su accidente de TC Pick Up. Cotignola no llegó con el armado de su Toyota y Catalán Magni anunció un 'impasse' por motivos empresariales. No regresa en esta carrera el cordobés Ricardo 'Caíto' Risatti.

Los que regresan son Christian Dose -probó su Chevrolet Camaro en La Plata- y Juan Cruz Benvenuti, que se incorpora con su coche al Canning Motorsport.

Inscriptos – TC – 8ª fecha – Concepción

N° Piloto Marca

1 Santero Ford

2 Lambiris Ford

3 Werner Ford

4 Aguirre Chevrolet

5 Mangoni Chevrolet

6 Landa Chevrolet

7 Castellano Dodge

8 Ebarlín Chevrolet

9 Fritzler Toyota

10 Ledesma Chevrolet

11 Craparo Dodge

12 Mazzacane Chevrolet

13 Fontana Chevrolet

14 Spataro Ford

15 Dose Chevrolet

16 Iribarne Chevrolet

17 Todino Ford

18 Teti Ford

19 Bonelli Ford

20 Canapino M. Chevrolet

21 Abella Toyota

22 Serrano Chevrolet

23 Alaux Chevrolet

24 Carinelli Ford

25 Chapur Torino

26 Ardusso Chevrolet

27 Canapino A. Chevrolet

28 Trucco Dodge

29 Trosset Ford

30 De La Iglesia Dodge

31 Benvenuti Chevrolet

32 Di Palma Chevrolet

33 Martínez T. Toyota

34 Azar Toyota

35 Ferrante Toyota

36 De Carlo Chevrolet

37 Candela Torino

38 Rossi Toyota

39 Vázquez Dodge

40 Agrelo Toyota

41 Jalaf Ford

42 Scialchi Ford

43 Olmedo Ford

44 Domenech Dodge

45 De Benedictis Ford

46 Álvarez Chevrolet

47 Fain Toyota

48 Impiombato Chevrolet

49 Quijada Chevrolet

50 Palazzo Toyota

51 Jakos Toyota

52 Urcera Ford