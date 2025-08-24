Plus en Vivo

Un olvido causó un incendio en una vivienda de Puiggari

Las llamas afectaron el garage, cuando la familia se disponía a compartir un asado.

Policiales/Judiciales24 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Incendio

Un incendio movilizó a bomberos voluntarios y policías de Libertador San Martín, que llegaron hasta Estación Puiggari, en la tarde de este domingo.

Se indicó a Estación Plus Crespo que el foco ígneo se ubicó en el interior de un domicilio en calle Teresa de Calcuta. 
Bomberos Voluntarios controlaron el fuego en el garage, hasta la extinción total. 

Tras la intervención se hizo saber que el incendio se habría originado cuando el propietario encendió el fuego en una churrasquera, sin recordar que cerca había quedado un recipiente con combustible.
Nadie resultó lesionado, sólo se produjeron daños materiales.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo