Un olvido causó un incendio en una vivienda de Puiggari

Joven sufrió la amputación de un brazo después de chocar con el tren
Pese a los esfuerzos médicos, el motociclista de 18 años perdió el miembro superior derecho.
Las llamas afectaron el garage, cuando la familia se disponía a compartir un asado.Policiales/Judiciales24 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Un incendio movilizó a bomberos voluntarios y policías de Libertador San Martín, que llegaron hasta Estación Puiggari, en la tarde de este domingo.
Se indicó a Estación Plus Crespo que el foco ígneo se ubicó en el interior de un domicilio en calle Teresa de Calcuta.
Bomberos Voluntarios controlaron el fuego en el garage, hasta la extinción total.
Tras la intervención se hizo saber que el incendio se habría originado cuando el propietario encendió el fuego en una churrasquera, sin recordar que cerca había quedado un recipiente con combustible.
Nadie resultó lesionado, sólo se produjeron daños materiales.
Pese a los esfuerzos médicos, el motociclista de 18 años perdió el miembro superior derecho.
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
El titular del juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción deberá decidir si convalida o no el criterio fiscal. De hacerlo, el exsenador y su acompañante quedarán en condiciones de ser enviados a nuestro país.
Ocurrió en un tramo a la altura de la ciudad de Nogoyá. La guardia médica precisó las delicadas lesiones que presenta el menor.
Jóvenes de 24 y 27 años, resultaron alojados en la Jefatura Departamental, después que se disuadieran los conflictos en la vía pública.
Fue derivado desde el departamento Diamante hasta el Hospital San Martín de Paraná. Bomberos voluntarios también brindaron auxilio.
Se determinó en una acción de Amparo, en la que también se dispuso que en un plazo de 30 días, realicen un peritaje completo del sistema cloacal, incluyendo cañerías, estaciones elevadoras y lagunas de estabilización.
A los 22 años, Alan Villanueva se convirtió en el segundo crespense en integrar la selección argentina de fútbol para amputados, siguiendo el camino abierto por Diego Armando Pesoa.
En la madrugada de este sábado 23 de agosto, un automóvil que había sido sustraído pocas horas antes fue hallado incendiado en la vía pública de Villaguay.