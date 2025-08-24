Un olvido causó un incendio en una vivienda de Puiggari

Un incendio movilizó a bomberos voluntarios y policías de Libertador San Martín, que llegaron hasta Estación Puiggari, en la tarde de este domingo.

Se indicó a Estación Plus Crespo que el foco ígneo se ubicó en el interior de un domicilio en calle Teresa de Calcuta.

Bomberos Voluntarios controlaron el fuego en el garage, hasta la extinción total.

Tras la intervención se hizo saber que el incendio se habría originado cuando el propietario encendió el fuego en una churrasquera, sin recordar que cerca había quedado un recipiente con combustible.

Nadie resultó lesionado, sólo se produjeron daños materiales.