Alan Villanueva, el crespense que superó la amputación y hoy es jugador de la selección argentina de fútbol para amputados

La convocatoria, que llegó en los últimos días, fue para participar de los entrenamientos y un próximo compromiso internacional en Brasil. El joven, que también forma parte del equipo Los Gurises Fútbol Club, compartió sus sensaciones en diálogo con Estación Plus Crespo.

Villanueva relató que el llamado fue inesperado, aunque venía preparándose para este momento: “Fue todo muy rápido, algo inesperado, pero yo estaba trabajando justamente para tener ese llamado. Me llamaron para un entrenamiento y luego para viajar a Brasil. Fue un momento hermoso porque se me pasaron muchas cosas por la cabeza, muchos momentos vividos. No fue fácil superar la amputación, fue un proceso largo aceptar que la vida cambia, pero hay que salir adelante”.

El jugador recordó que el fútbol adaptado llegó a su vida de la mano de personas que lo apoyaron desde el primer momento. “Los chicos de Entre Ríos fueron los primeros en darme una mano, fueron los que me mostraron el fútbol de amputados. Diego Pesoa me ayudó muchísimo, él me dio los bastones canadienses para jugar. Ahí te das cuenta la calidad de personas que hay en el deporte y que quieren que esto siga creciendo”, valoró.

En su camino de preparación, Villanueva participó en torneos con distintos equipos. “Este año no jugamos la liga nacional, así que fui a Mar del Plata a competir con un grupo, también estuve en Corrientes y con Diego participamos en un torneo relámpago en Chaco. Todo suma, porque más allá de competir, cada experiencia es un entrenamiento para lo que viene”, señaló.

El joven crespense, que encara esta etapa con entusiasmo, dejó un mensaje para quienes atraviesan una situación similar: “Para todas las personas que por ahí están en esta situación de sufrir una amputación o tienen un conocido, déjenme decirles que no termina ahí. La vida sigue, hay que ser fuertes. El deporte adaptado está creciendo muchísimo, y las puertas del fútbol para amputados en Entre Ríos están abiertas. Invito a todos los chicos a que no tengan vergüenza, que hagan deporte porque ayuda muchísimo a la salud mental”.

La convocatoria de Alan Villanueva no solo refleja un logro personal, sino que también marca un nuevo capítulo para el deporte adaptado en Crespo y en la provincia, que continúa sumando referentes y generando espacios de inclusión y competencia.