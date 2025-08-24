Alan Villanueva, el crespense que superó la amputación y hoy es jugador de la selección argentina de fútbol para amputados

Paraná Campaña: agenda de partidos para el fin de semana
Entre este sábado y domingo se desarrollará el cuarto episodio en todas las categorías. Se destaca el clásico entre Unión y Sarmiento en la primera división femenina.
A los 22 años, Alan Villanueva se convirtió en el segundo crespense en integrar la selección argentina de fútbol para amputados, siguiendo el camino abierto por Diego Armando Pesoa.Deportes24 de agosto de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
La convocatoria, que llegó en los últimos días, fue para participar de los entrenamientos y un próximo compromiso internacional en Brasil. El joven, que también forma parte del equipo Los Gurises Fútbol Club, compartió sus sensaciones en diálogo con Estación Plus Crespo.
Villanueva relató que el llamado fue inesperado, aunque venía preparándose para este momento: “Fue todo muy rápido, algo inesperado, pero yo estaba trabajando justamente para tener ese llamado. Me llamaron para un entrenamiento y luego para viajar a Brasil. Fue un momento hermoso porque se me pasaron muchas cosas por la cabeza, muchos momentos vividos. No fue fácil superar la amputación, fue un proceso largo aceptar que la vida cambia, pero hay que salir adelante”.
El jugador recordó que el fútbol adaptado llegó a su vida de la mano de personas que lo apoyaron desde el primer momento. “Los chicos de Entre Ríos fueron los primeros en darme una mano, fueron los que me mostraron el fútbol de amputados. Diego Pesoa me ayudó muchísimo, él me dio los bastones canadienses para jugar. Ahí te das cuenta la calidad de personas que hay en el deporte y que quieren que esto siga creciendo”, valoró.
En su camino de preparación, Villanueva participó en torneos con distintos equipos. “Este año no jugamos la liga nacional, así que fui a Mar del Plata a competir con un grupo, también estuve en Corrientes y con Diego participamos en un torneo relámpago en Chaco. Todo suma, porque más allá de competir, cada experiencia es un entrenamiento para lo que viene”, señaló.
El joven crespense, que encara esta etapa con entusiasmo, dejó un mensaje para quienes atraviesan una situación similar: “Para todas las personas que por ahí están en esta situación de sufrir una amputación o tienen un conocido, déjenme decirles que no termina ahí. La vida sigue, hay que ser fuertes. El deporte adaptado está creciendo muchísimo, y las puertas del fútbol para amputados en Entre Ríos están abiertas. Invito a todos los chicos a que no tengan vergüenza, que hagan deporte porque ayuda muchísimo a la salud mental”.
La convocatoria de Alan Villanueva no solo refleja un logro personal, sino que también marca un nuevo capítulo para el deporte adaptado en Crespo y en la provincia, que continúa sumando referentes y generando espacios de inclusión y competencia.
Entre este sábado y domingo se desarrollará el cuarto episodio en todas las categorías. Se destaca el clásico entre Unión y Sarmiento en la primera división femenina.
El plantel crespense fue el mejor de la primera etapa en la Costa del Paraná y se ganó el derecho de ser anfitrión en la fase final.
River avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer en definición por penales por 3-1 a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un partido disputado en el Monumental. GOLES.
Por la segunda fecha de la Asociación Paranaense, el Verde venció a Talleres 89-73, luego de la caída en el debut.
Durante el pasado sábado se disputó el tercer episodio correspondiente a las categorías formativas del Fútbol Chacarero.
Durante el pasado fin de semana se disputó el tercer episodio en el Torneo Clausura organizado por el ente capitalino provincial. Hubo triunfo de la Academia Crack y empate para San Rafael.
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
Revelaron la identidad de la víctima y la detención de un sospechoso, luego de un allanamiento.