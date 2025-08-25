Paraná Campaña: nuevo episodio en Sub 20 y Sub 17

Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y se acomodó en el Grupo A del ClausuraDeportes24 de agosto de 2025
Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani en el segundo tiempo, el equipo de Miguel Ángel Russo logró un triunfo clave.
Nueva fecha en las categorías que juegan previo al partido de primera división. En Sub 20, Unión y Viale FBC llegaban como líderes de la Zona Sur e igualaron sin goles, manteniéndose en la cima.Deportes25 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
En horas del mediodía y la siesta de este domingo 24 de agosto, se disputaron los partidos correspondientes al cuarto episodio en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, pertenecientes a las categorías teloneras a la primera división. A continuación, las principales novedades en ambas categorías.
Zona Sur
Cultural 3-0 Unión de Viale
Unión 0-1 Viale FBC
Arsenal 3-0 Seguí FBC
Cañadita 1-2 Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento
Zona Norte
Atl. Hasenkamp 3-2 Independiente FBC
Dep. Tuyango 3-2 Juv. Sarmiento
Atl. María Grande 1-0 Asoc. Diego Maradona
Atl. Hernandarias 0-0 Unión Agrarios
Libre: Litoral
Zona Sur
Viale FBC 8
Dep. Tabossi 8
Arsenal 7
Cañadita 7
Unión 5
Cultural 4
Sarmiento 2
Unión de Viale 1
Seguí FBC 0
Zona Norte
Atl. María Grande 9
Litoral 7
Atl. Hasenkamp 6
Atl. Hernandarias 5
Asoc. Diego Maradona 4
Independiente FBC 4
Dep. Tuyango 4
Unión Agrarios 3
Juv. Sarmiento 1
Zona Sur
Cultural 7-1 Unión de Viale
Unión 0-0 Viale FBC
Arsenal 4-1 Seguí FBC
Cañadita 0-1 Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento
Zona Norte
Atl. Hasenkamp 0-0 Independiente FBC
Dep. Tuyango 0-2 Juv. Sarmiento
Atl. María Grande 3-1 Asoc. Diego Maradona
Atl. Hernandarias 0-1 Unión Agrarios
Libre: Litoral
Zona Sur
Unión 10
Viale FBC 10
Cultural 6
Dep. Tabossi 6
Sarmiento 6
Arsenal 6
Cañadita 3
Unión de Viale 0
Seguí FBC 0
Zona Norte
Atl. María Grande 12
Litoral 9
Unión Agrarios 6
Dep. Tuyango 6
Atl. Hasenkamp 4
Juv. Sarmiento 4
Independiente FBC 2
Asoc. Diego Maradona 1
Atl. Hernandarias 1
Zona Sur
Sarmiento - Cultural
Unión de Viale - Unión
Viale FBC - Cañadita
Dep. Tabossi - Arsenal
Libre: Seguí FBC
Zona Norte
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Asoc. Diego Maradona - Atl. Hasenkamp
Unión Agrarios - Atl. María Grande
Litoral - Atl. Hernandarias
Libre: Juv. Sarmiento
Este domingo se disputaron en Crespo los encuentros correspondientes a la 4ª fecha del torneo oficial de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, con resultados dispares para los equipos locales. Todos los resultados y la tabla de posiciones.
A los 22 años, Alan Villanueva se convirtió en el segundo crespense en integrar la selección argentina de fútbol para amputados, siguiendo el camino abierto por Diego Armando Pesoa.
El Turismo Carretera abre una nueva edición de la Copa de Oro RUS. Marcelo Agrelo fue el ganador de la Etapa Regular, pero comienza detrás de Agustín Canapino, que se llevó 2 victorias en la primera fase.
Entre este sábado y domingo se desarrollará el cuarto episodio en todas las categorías. Se destaca el clásico entre Unión y Sarmiento en la primera división femenina.
El plantel crespense fue el mejor de la primera etapa en la Costa del Paraná y se ganó el derecho de ser anfitrión en la fase final.
Se determinó en una acción de Amparo, en la que también se dispuso que en un plazo de 30 días, realicen un peritaje completo del sistema cloacal, incluyendo cañerías, estaciones elevadoras y lagunas de estabilización.
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
Las llamas afectaron el garage, cuando la familia se disponía a compartir un asado.