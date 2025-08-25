Plus en Vivo

Paraná Campaña: nuevo episodio en Sub 20 y Sub 17

Nueva fecha en las categorías que juegan previo al partido de primera división. En Sub 20, Unión y Viale FBC llegaban como líderes de la Zona Sur e igualaron sin goles, manteniéndose en la cima.

En horas del mediodía y la siesta de este domingo 24 de agosto, se disputaron los partidos correspondientes al cuarto episodio en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, pertenecientes a las categorías teloneras a la primera división. A continuación, las principales novedades en ambas categorías. 

Sub 20 - Resultados

Zona Sur
Cultural 3-0 Unión de Viale
Unión 0-1 Viale FBC
Arsenal 3-0 Seguí FBC
Cañadita 1-2 Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento

Zona Norte
Atl. Hasenkamp 3-2 Independiente FBC
Dep. Tuyango 3-2 Juv. Sarmiento
Atl. María Grande 1-0 Asoc. Diego Maradona
Atl. Hernandarias 0-0 Unión Agrarios
Libre: Litoral

Posiciones

Zona Sur
Viale FBC 8
Dep. Tabossi 8
Arsenal 7
Cañadita 7
Unión 5
Cultural 4
Sarmiento 2
Unión de Viale 1
Seguí FBC 0

Zona Norte
Atl. María Grande 9
Litoral 7
Atl. Hasenkamp 6
Atl. Hernandarias 5
Asoc. Diego Maradona 4
Independiente FBC 4
Dep. Tuyango 4
Unión Agrarios 3
Juv. Sarmiento 1

Sub 17 - Resultados

Zona Sur
Cultural 7-1 Unión de Viale
Unión 0-0 Viale FBC
Arsenal 4-1 Seguí FBC
Cañadita 0-1 Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento

Zona Norte
Atl. Hasenkamp 0-0 Independiente FBC
Dep. Tuyango 0-2 Juv. Sarmiento
Atl. María Grande 3-1 Asoc. Diego Maradona
Atl. Hernandarias 0-1 Unión Agrarios
Libre: Litoral


Posiciones

Zona Sur
Unión 10
Viale FBC 10
Cultural 6
Dep. Tabossi 6
Sarmiento 6
Arsenal 6
Cañadita 3
Unión de Viale 0
Seguí FBC 0

Zona Norte
Atl. María Grande 12 
Litoral 9
Unión Agrarios 6
Dep. Tuyango 6
Atl. Hasenkamp 4
Juv. Sarmiento 4
Independiente FBC 2
Asoc. Diego Maradona 1
Atl. Hernandarias 1

Próxima fecha (5°)

Zona Sur
Sarmiento - Cultural
Unión de Viale - Unión
Viale FBC - Cañadita
Dep. Tabossi - Arsenal
Libre: Seguí FBC 

Zona Norte
Independiente FBC - Dep. Tuyango
Asoc. Diego Maradona - Atl. Hasenkamp
Unión Agrarios - Atl. María Grande
Litoral - Atl. Hernandarias
Libre: Juv. Sarmiento

