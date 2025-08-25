Paraná Campaña: nuevo episodio en Sub 20 y Sub 17

Te puede interesar

Paraná Campaña: Cultural ganó en casa y lidera; Unión empató con polémica sobre el final Estación Plus Crespo Deportes 24 de agosto de 2025 Este domingo se disputaron en Crespo los encuentros correspondientes a la 4ª fecha del torneo oficial de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, con resultados dispares para los equipos locales. Todos los resultados y la tabla de posiciones.

Estos son los 12 clasificados a la Copa de Oro del TC Deportes 24 de agosto de 2025 El Turismo Carretera abre una nueva edición de la Copa de Oro RUS. Marcelo Agrelo fue el ganador de la Etapa Regular, pero comienza detrás de Agustín Canapino, que se llevó 2 victorias en la primera fase.

Paraná Campaña: agenda de partidos para el fin de semana Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 22 de agosto de 2025 Entre este sábado y domingo se desarrollará el cuarto episodio en todas las categorías. Se destaca el clásico entre Unión y Sarmiento en la primera división femenina.