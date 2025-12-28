Plus en Vivo

Copa Entre Ríos: Peñarol ganó en Crespo, Cultural empató y Unión fue reprogramado

Este domingo se disputó de manera parcial la segunda fecha de la Copa Entre Ríos de Fútbol, condicionada por las lluvias registradas en distintas localidades de la provincia, lo que obligó a reprogramar algunos encuentros.

Sarmiento de Crespo fue local en el estadio Don César Bione ante Peñarol de Basavilbaso

Por la Zona 2, Sarmiento de Crespo fue local en el estadio Don César Bione ante Peñarol de Basavilbaso. El conjunto visitante se quedó con la victoria por 1 a 0, con gol de Carlos Taborda a los 50 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el Decano no pudo sumar en casa y ya piensa en la próxima presentación: el fin de semana venidero viajará a Victoria para enfrentar a Newell’s, en el marco de la tercera jornada.

En tanto, por la Zona 3, La Academia de General Galarza y Cultural de Crespo protagonizaron un atractivo empate 3 a 3. Los goles del equipo crespense fueron convertidos por Facundo Aguirre, en dos oportunidades, y Bautista Schoenfeld. En la próxima fecha, Cultural será local ante El Porvenir de Santa Anita, en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

Por otra parte, el encuentro entre Arsenal de Viale y Unión de Crespo no pudo disputarse debido a las condiciones climáticas y fue reprogramado para el martes 30 de diciembre, a partir de las 20:30, en la ciudad de Viale.

