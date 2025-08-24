María Cristina Ayala

Suboficial Principal (R) José Luis Ramírez
Falleció el 23 de agosto, a la edad de 72 años. Sus restos son velados en sala de calle Ramírez 1032 -Sala "A"-, y serán inhumados el 24 de agosto a las 16:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Las Heras 439 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
Revelaron la identidad de la víctima y la detención de un sospechoso, luego de un allanamiento.