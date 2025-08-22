Plus en Vivo

Paraná Campaña: agenda de partidos para el fin de semana

Entre este sábado y domingo se desarrollará el cuarto episodio en todas las categorías. Se destaca el clásico entre Unión y Sarmiento en la primera división femenina.

Deportes22 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Union-Canadita-1
Archivo

Categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15 Masculina (sábado 23 de agosto)

Zona 1
Cultural Blanco vs. Arsenal Verde
Sarmiento Rojo - Unión Verde
Libre: Cultural Celeste

Zona 2
Cañadita - Dep. Tabossi
Unión Blanco - Sarmiento Blanco
Libre: Seguí FBC

Zona 3
Viale FBC - Unión de Viale
Litoral - Atl. María Grande
Libre: Arsenal Blanco

Zona 4
Atl. Hasenkamp - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Independiente FBC
Libre: Juv. Sarmiento

Zona 5
Juv. Unida - Unión Agrarios
Unión FC - Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril

Primera División Femenina (Sábado 23 de agosto)

Zona 1
Unión - Sarmiento
Cañadita - Dep. Tabossi
Libre: Seguí FBC

Zona 2
Viale FBC - Unión de Viale
Litoral - Atl. María Grande
Libre: Arsenal

Zona 3
Atl. Hernandarias - Independiente FBC
Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento

Zona 4
Juv. Unida - Unión Agrarios
Unión FC - Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril

Primera División, Sub 20 y Sub 17 Masculina - Domingo 24 de agosto

Zona Sur
Cultural - Unión de Viale
Unión - Viale FBC
Arsenal - Seguí FBC
Cañadita - Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento

Zona Norte
Atl. Hasenkamp - Independiente FBC
Dep. Tuyango - Juv. Sarmiento
Atl. María Grande - Asoc. Diego Maradona
Atl. Hernandarias - Unión Agrarios
Libre: Litoral

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo