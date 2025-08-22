Paraná Campaña: agenda de partidos para el fin de semana

Vóleibol: Crespo será sede de la LIPROME Sub 18
El plantel crespense fue el mejor de la primera etapa en la Costa del Paraná y se ganó el derecho de ser anfitrión en la fase final.
Entre este sábado y domingo se desarrollará el cuarto episodio en todas las categorías. Se destaca el clásico entre Unión y Sarmiento en la primera división femenina.Deportes22 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Zona 1
Cultural Blanco vs. Arsenal Verde
Sarmiento Rojo - Unión Verde
Libre: Cultural Celeste
Zona 2
Cañadita - Dep. Tabossi
Unión Blanco - Sarmiento Blanco
Libre: Seguí FBC
Zona 3
Viale FBC - Unión de Viale
Litoral - Atl. María Grande
Libre: Arsenal Blanco
Zona 4
Atl. Hasenkamp - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Independiente FBC
Libre: Juv. Sarmiento
Zona 5
Juv. Unida - Unión Agrarios
Unión FC - Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril
Zona 1
Unión - Sarmiento
Cañadita - Dep. Tabossi
Libre: Seguí FBC
Zona 2
Viale FBC - Unión de Viale
Litoral - Atl. María Grande
Libre: Arsenal
Zona 3
Atl. Hernandarias - Independiente FBC
Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento
Zona 4
Juv. Unida - Unión Agrarios
Unión FC - Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril
Zona Sur
Cultural - Unión de Viale
Unión - Viale FBC
Arsenal - Seguí FBC
Cañadita - Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento
Zona Norte
Atl. Hasenkamp - Independiente FBC
Dep. Tuyango - Juv. Sarmiento
Atl. María Grande - Asoc. Diego Maradona
Atl. Hernandarias - Unión Agrarios
Libre: Litoral
