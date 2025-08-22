Paraná Campaña: agenda de partidos para el fin de semana

Te puede interesar

Vóleibol: Crespo será sede de la LIPROME Sub 18 Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 22 de agosto de 2025 El plantel crespense fue el mejor de la primera etapa en la Costa del Paraná y se ganó el derecho de ser anfitrión en la fase final.

Por penales, River venció a Libertad y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Estación Plus Crespo Deportes 21 de agosto de 2025 River avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer en definición por penales por 3-1 a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un partido disputado en el Monumental. GOLES.

Básquetbol: primer triunfo para Unión Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 21 de agosto de 2025 Por la segunda fecha de la Asociación Paranaense, el Verde venció a Talleres 89-73, luego de la caída en el debut.

Paraná Campaña: nuevo episodio en la Copa Gurises Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 21 de agosto de 2025 Durante el pasado sábado se disputó el tercer episodio correspondiente a las categorías formativas del Fútbol Chacarero.

Fútbol Femenino: actualidad en la rama femenina de la Liga Paranaense Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 20 de agosto de 2025 Durante el pasado fin de semana se disputó el tercer episodio en el Torneo Clausura organizado por el ente capitalino provincial. Hubo triunfo de la Academia Crack y empate para San Rafael.