Actualidad deportiva del voleibol Crespense

Paraná Campaña: nuevo episodio para los más chicos
Durante el día sábado se disputó la anteúltima fecha de la fase de grupos en el Fútbol Chacarero con varios clásicos disputados.
Tres planteles de la Escuela Municipal de Crespo tuvieron acción en los últimos días, en el contexto de su participación en los certámenes de la Asociación Paranaense de Voleibol (APV) y de la Liga de Voley de Paraná Campaña (LVPC).Deportes08 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
El equipo de Sub 12 avanzado viajó a Cerrito, el viernes 3 de octubre, por un nuevo capítulo de la APV. En el primer juego perdieron ante Aldea Brasilera (2-0). Mientras que, en el segundo superaron a Unión Agrarios de Cerrito (2-1).
La delegación estuvo integrada por: Sofía Figueroa Díaz, Luana Serfas, Helena Regner, Virginia Martínez Dome, Paulina Busson, Alma Wolk, Valentina Prediger, Sofia Randisi, Alfonsina Maneiro y Delfina Bernhardt. DT: Mauro Holdstein.
La formación Sub 18 de la EMC fue local, el martes 7 de octubre, en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica. Ahí, las chicas superaron a Rowing (3-0), por una nueva jornada de la competencia de la APV.
El equipo estuvo integrado por: Belén Müller, Eugenia Martínez, Trinidad López, Evelyn Behr, Julieta Nichea, Emilia Bernachea, Alma Rau, María Eugenia Martínez, Juanita Viana, Morena Ramírez. DT Matías Garay.
El plantel mayor masculino tuvo actividad en el marco de la sexta fecha del certamen de la LVPC. La programación se realizó el domingo 5 de octubre, en las instalaciones del Club Atlético María Grande.
Ahí, la Escuela Municipal de Crespo ganó sus dos compromisos ante Alumni (2-1) y frente Juventud Sarmiento Hasenkamp (2-0).
El entrenador Matías Garay, dispuso de estos jugadores: Juan Carrasco, Germán Britos, Nicolás Britos, Brian Mantovani, Jair Retamar, Exequiel Elsezer, Eric Engel, Ariel Martínez, Alejo Britos y Sergio Villagra.
Los dirigidos por Diego Placente vienen de terminar la fase de grupos con puntaje ideal. El partido se juega en el Estadio Nacional de Santiago a las 16:30.
Durante el último fin de semana se disputaron los encuentros correspondientes a la sexta fecha.
La segunda división del fútbol argentino se enfrentará a los duelos de playoff en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.
El sistema de revisión es denominado "VAR a pedido". Permite a los entrenadores solicitar dos revisiones por partido para corregir fallos arbitrales.
Se disputó la última fecha de la fase regular y quedaron confirmadas las llaves para la primera etapa de los play off.
