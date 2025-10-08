Actualidad deportiva del voleibol Crespense

Sub 12

El equipo de Sub 12 avanzado viajó a Cerrito, el viernes 3 de octubre, por un nuevo capítulo de la APV. En el primer juego perdieron ante Aldea Brasilera (2-0). Mientras que, en el segundo superaron a Unión Agrarios de Cerrito (2-1).

La delegación estuvo integrada por: Sofía Figueroa Díaz, Luana Serfas, Helena Regner, Virginia Martínez Dome, Paulina Busson, Alma Wolk, Valentina Prediger, Sofia Randisi, Alfonsina Maneiro y Delfina Bernhardt. DT: Mauro Holdstein.

Sub 18

La formación Sub 18 de la EMC fue local, el martes 7 de octubre, en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica. Ahí, las chicas superaron a Rowing (3-0), por una nueva jornada de la competencia de la APV.

El equipo estuvo integrado por: Belén Müller, Eugenia Martínez, Trinidad López, Evelyn Behr, Julieta Nichea, Emilia Bernachea, Alma Rau, María Eugenia Martínez, Juanita Viana, Morena Ramírez. DT Matías Garay.

Primera

El plantel mayor masculino tuvo actividad en el marco de la sexta fecha del certamen de la LVPC. La programación se realizó el domingo 5 de octubre, en las instalaciones del Club Atlético María Grande.

Ahí, la Escuela Municipal de Crespo ganó sus dos compromisos ante Alumni (2-1) y frente Juventud Sarmiento Hasenkamp (2-0).

El entrenador Matías Garay, dispuso de estos jugadores: Juan Carrasco, Germán Britos, Nicolás Britos, Brian Mantovani, Jair Retamar, Exequiel Elsezer, Eric Engel, Ariel Martínez, Alejo Britos y Sergio Villagra.