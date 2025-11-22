José María Villagra será parte del Sudamericano Máster como entrenador de Marisol Tozzi

En diálogo con Estación Plus Crespo, Villagra confirmó su participación y repasó su trayectoria como formador: “Hace muchos años que estoy entrenando a algunos chicos de afuera, como pasó con Hugo, un atleta ciego de Rosario que llegó a través del Comité Paralímpico y la Federación de Ciegos. En este caso soy entrenador de Marisol Tozzi, de Reconquista. Ella es la esposa de un amigo de muchos años. Luego atravesó un problema de salud, pero volvió y está corriendo muy bien. Ahora ya es máster”.

El entrenador explicó que el regreso de Tozzi al alto rendimiento se dio con resultados destacados: “Fuimos a Concepción del Uruguay hace un mes y salió campeona argentina. El objetivo era participar en un sudamericano y próximamente en un mundial. Para eso necesitaba buenas marcas, que está logrando; está corriendo mejor que cuando era joven”.

Villagra destacó que será acompañante oficial gracias al apoyo de la institución y del entorno de la atleta: “La ciudad de Reconquista y el matrimonio hicieron que yo pueda estar acompañándola en el campeonato sudamericano”.

Tres pruebas y un calendario exigente

Tozzi competirá en 1.500, 5.000 y 10.000 metros. Villagra valoró el crecimiento del atletismo máster: “Los sudamericanos se han vuelto muy competitivos. Yo fui campeón argentino y sudamericano máster, pero ahora está mucho mejor: va gente de todos lados y se empieza a valorar al atleta veterano como corresponde”.

El equipo partirá desde Santa Fe el 21 de noviembre, volará desde Aeroparque el 22 a las 5:00 y llegará a Santiago a las 7:30. El regreso está previsto para el 28 de madrugada.

Una nueva actividad en Buenos Aires

Al retorno de la competencia, Villagra participará como orador en una jornada para jóvenes atletas. “Me están pasando cosas muy lindas. Al principio del año tuve un momento difícil de salud y después se acomodó todo. Vamos a ser oradores en una charla para muchos chicos de distintas agrupaciones, entre ellos los Ñandúes”, comentó.

El encuentro se realizará el sábado 29, con almuerzo incluido, en un salón cercano a Parque Sarmiento. Estarán presentes figuras del atletismo argentino como Antonio Silio, Toribio Gutiérrez, Oscar Cortínez y Sandra Torres. “Yo no soy olímpico, pero sí panamericano y mundialista. Ellos sí fueron olímpicos. Todos estamos felices de poder compartir nuestra experiencia. Es importante que se valore el granito de arena que uno deja como atleta”, sostuvo Villagra.