José María Villagra será parte del Sudamericano Máster como entrenador de Marisol Tozzi

Paraná Campaña: todo listo para definir a los campeones
Este fin de semana se conocerá a los campeones de Primera División y Sub 17, mientras que en Sub 20, se jugará la final de ida.
El 22º Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster de Pista y Campo se realizará en Santiago de Chile y contará con presencia crespense. José María Villagra viajará como entrenador de la atleta Marisol Tozzi, oriunda de Reconquista (Santa Fe), quien competirá en varias pruebas de fondo.Deportes22 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
En diálogo con Estación Plus Crespo, Villagra confirmó su participación y repasó su trayectoria como formador: “Hace muchos años que estoy entrenando a algunos chicos de afuera, como pasó con Hugo, un atleta ciego de Rosario que llegó a través del Comité Paralímpico y la Federación de Ciegos. En este caso soy entrenador de Marisol Tozzi, de Reconquista. Ella es la esposa de un amigo de muchos años. Luego atravesó un problema de salud, pero volvió y está corriendo muy bien. Ahora ya es máster”.
El entrenador explicó que el regreso de Tozzi al alto rendimiento se dio con resultados destacados: “Fuimos a Concepción del Uruguay hace un mes y salió campeona argentina. El objetivo era participar en un sudamericano y próximamente en un mundial. Para eso necesitaba buenas marcas, que está logrando; está corriendo mejor que cuando era joven”.
Villagra destacó que será acompañante oficial gracias al apoyo de la institución y del entorno de la atleta: “La ciudad de Reconquista y el matrimonio hicieron que yo pueda estar acompañándola en el campeonato sudamericano”.
Tozzi competirá en 1.500, 5.000 y 10.000 metros. Villagra valoró el crecimiento del atletismo máster: “Los sudamericanos se han vuelto muy competitivos. Yo fui campeón argentino y sudamericano máster, pero ahora está mucho mejor: va gente de todos lados y se empieza a valorar al atleta veterano como corresponde”.
El equipo partirá desde Santa Fe el 21 de noviembre, volará desde Aeroparque el 22 a las 5:00 y llegará a Santiago a las 7:30. El regreso está previsto para el 28 de madrugada.
Al retorno de la competencia, Villagra participará como orador en una jornada para jóvenes atletas. “Me están pasando cosas muy lindas. Al principio del año tuve un momento difícil de salud y después se acomodó todo. Vamos a ser oradores en una charla para muchos chicos de distintas agrupaciones, entre ellos los Ñandúes”, comentó.
El encuentro se realizará el sábado 29, con almuerzo incluido, en un salón cercano a Parque Sarmiento. Estarán presentes figuras del atletismo argentino como Antonio Silio, Toribio Gutiérrez, Oscar Cortínez y Sandra Torres. “Yo no soy olímpico, pero sí panamericano y mundialista. Ellos sí fueron olímpicos. Todos estamos felices de poder compartir nuestra experiencia. Es importante que se valore el granito de arena que uno deja como atleta”, sostuvo Villagra.
El torneo contará con su propio sistema de puntuación y será en formato triangular entre campeones de Copa Argentina, Supercopa Argentina e Internacional.
El presidente Belloso, los futbolistas Di María, Broun y Holan recibieron la nueva distinción en las oficinas de la Liga. “Súper merecido para un club como el nuestro”, aseguró el directivo sobre el galardón, entregado cuando no había sido estipulado y la competencia todavía está en desarrollo
Tres formaciones de la Escuela Municipal de Crespo ratificaron su buen presente de nivel deportivo y se metieron en las semifinales de las competencias en las que participan.
En el primer partido de cuartos de final, el Verde cayó frente a Recreativo por 101-72.
Emiliano Stang, que marcha segundo en el torneo, buscará este fin de semana descontar puntos a su compañero de equipo, Matías Rossi.
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.
Schneider Muebles para Baños anunció oficialmente el inicio de su Programa de Responsabilidad Social Empresaria luego de que, en la Asamblea realizada anoche, la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo aprobara la donación que permitirá hacer realidad el nuevo Estadio Multifunción, garantizando la concreción total del proyecto.
Instituciones de emergencia se movilizaron hasta un tramo de la ruta -en dirección hacia Aldea María Luisa-, para auxiliar y tomar intervención en el siniestro vial.
Un operativo en una pescadería de Diamante permitió secuestrar grandes volúmenes de dorado y surubí, especies vedadas por la normativa provincial. Al no ser aptos para consumo humano, los productos fueron enterrados.
El hecho ocurrió a la altura de General Ramírez. Una mujer es atendida por "lesiones óseas de consideración", anticipó la Policía.