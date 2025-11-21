Paraná Campaña: todo listo para definir a los campeones

Este sábado 22 y domingo 23 se disputarán encuentros correspondientes a las finales de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Se definirán los campeones de Primera División y Sub 17, mientras que en Sub 20, se disputará la final de ida.

Programación

Sábado 22 de noviembre

18 hs. Cultural - Arsenal (Final de ida Sub 20). Estadio “Eduardo Stieben Wirth”.

20 hs. Unión - Sarmiento (Final de vuelta Sub 17. Ida: 0-0). Estadio “Mundialista 25 de Agosto”.

Domingo 23 de noviembre

16.15 hs. Unión Unión Agrarios (Final de vuelta Primera División. Ida: 1-1). Estadio “Mundialista 25 de Agosto”. Transmisión de FM Estación Plus 94.3 desde las 16.15 Hs