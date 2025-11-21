Paraná Campaña: todo listo para definir a los campeones

Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales20 de noviembre de 2025
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.
Estación Plus CrespoEmpresariales21 de noviembre de 2025
Schneider Muebles para Baños anunció oficialmente el inicio de su Programa de Responsabilidad Social Empresaria luego de que, en la Asamblea realizada anoche, la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo aprobara la donación que permitirá hacer realidad el nuevo Estadio Multifunción, garantizando la concreción total del proyecto.
Estación Plus CrespoCrespo21 de noviembre de 2025
Instituciones de emergencia se movilizaron hasta un tramo de la ruta -en dirección hacia Aldea María Luisa-, para auxiliar y tomar intervención en el siniestro vial.
Policiales/Judiciales21 de noviembre de 2025
Un operativo en una pescadería de Diamante permitió secuestrar grandes volúmenes de dorado y surubí, especies vedadas por la normativa provincial. Al no ser aptos para consumo humano, los productos fueron enterrados.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales21 de noviembre de 2025
El hecho ocurrió a la altura de General Ramírez. Una mujer es atendida por "lesiones óseas de consideración", anticipó la Policía.