Paraná Campaña: todo listo para definir a los campeones

Este fin de semana se conocerá a los campeones de Primera División y Sub 17, mientras que en Sub 20, se jugará la final de ida.

Deportes21 de noviembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Union Agrarios vs Union Crespo

Este sábado 22 y domingo 23 se disputarán encuentros correspondientes a las finales de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Se definirán los campeones de Primera División y Sub 17, mientras que en Sub 20, se disputará la final de ida. 

Programación

Sábado 22 de noviembre
18 hs. Cultural - Arsenal (Final de ida Sub 20). Estadio “Eduardo Stieben Wirth”. 

20 hs. Unión - Sarmiento (Final de vuelta Sub 17. Ida: 0-0). Estadio “Mundialista 25 de Agosto”. 

Domingo 23 de noviembre
16.15 hs. Unión  Unión Agrarios (Final de vuelta Primera División. Ida: 1-1). Estadio “Mundialista 25 de Agosto”. Transmisión de FM Estación Plus 94.3 desde las 16.15 Hs

