Básquetbol: dura derrota de Unión en el arranque de los play off

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026Deportes21 de noviembre de 2025
El torneo contará con su propio sistema de puntuación y será en formato triangular entre campeones de Copa Argentina, Supercopa Argentina e Internacional.
En el primer partido de cuartos de final, el Verde cayó frente a Recreativo por 101-72.Deportes20 de noviembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
El plantel mayor masculino de Básquetbol del Club Atlético Unión de Crespo, visitó la Capital Provincial para enfrentarse a Recreativo en el marco del primer encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol. Fue triunfo de los locales por 101-72 y el segundo encuentro (con fecha y horario a confirmar), será en la Capital Nacional de la Avicultura.
El primer cuarto fue el más parejo y el único en el que Unión pudo pelear de igual a igual ante el mejor equipo de la fase regular. Fue 28-27 para los locales. En el segundo, Recreativo empezó a adueñarse del juego y del marcador sacando diez puntos de diferencia al irse al descanso largo (54-44).
En la reanudación, los paranaenses continuaron sacando diferencias para empezar a definir el partido y llegar con una diferencia de quince puntos al segmento final. Allí se vio la mayor diferencia de puntos entre ambos equipos (28-14) y que le dio el resultado final a este primer encuentro de play off (101-72).
Recreativo (101): Juan Ignacio Benet (12), Alfredo Mercado (4), Juan Cruz Krapp (7), Alan Guanco (6), Lucio Fravega (26), Facundo Buffa (5), Santino Valdemarín, Juan Ignacio Berta (11), Marcos Melchior (8), Santiago Pérez (9) y Aquiles Feder (13). DT: Oscar Heis.
Unión (72): Martín Porrchneg (2), Francisco Folmer (23), Martiniano Morales, Juan Cruz Saluzzio, Tomás Herbel (9), Rodrigo Gieco (10), Elías Jaime (9), Juan Manuel Copetti (6), Alan Cardozo (4) y Manuel Robles (9). DT: Marco Percara.
Olimpia 64-87 Talleres
Sionista 61-68 Estudiantes
Ciclista 70-74 Quique
El presidente Belloso, los futbolistas Di María, Broun y Holan recibieron la nueva distinción en las oficinas de la Liga. “Súper merecido para un club como el nuestro”, aseguró el directivo sobre el galardón, entregado cuando no había sido estipulado y la competencia todavía está en desarrollo
Tres formaciones de la Escuela Municipal de Crespo ratificaron su buen presente de nivel deportivo y se metieron en las semifinales de las competencias en las que participan.
Emiliano Stang, que marcha segundo en el torneo, buscará este fin de semana descontar puntos a su compañero de equipo, Matías Rossi.
Hubo algunos cambios tras el cierre de la ventana internacional de noviembre, la ultima del año.
Talleres se quedó con la segunda semifinal del Torneo Clausura frente a Unión por 59-56, por lo que habrá tercer partido en Crespo, para definir el rival de Estudiantes que nuevamente venció a Echagüe y ya es finalista.
El Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, hizo un fuerte llamado a la "concientización en el seno familiar" y bregó por "sanciones ejemplificadoras".
Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.
Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.