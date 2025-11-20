Plus en Vivo

Básquetbol: dura derrota de Unión en el arranque de los play off

En el primer partido de cuartos de final, el Verde cayó frente a Recreativo por 101-72.

Deportes20 de noviembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Union basquet 2025_9

El plantel mayor masculino de Básquetbol del Club Atlético Unión de Crespo, visitó la Capital Provincial para enfrentarse a Recreativo en el marco del primer encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol. Fue triunfo de los locales por 101-72 y el segundo encuentro (con fecha y horario a confirmar), será en la Capital Nacional de la Avicultura. 

El primer cuarto fue el más parejo y el único en el que Unión pudo pelear de igual a igual ante el mejor equipo de la fase regular. Fue 28-27 para los locales. En el segundo, Recreativo empezó a adueñarse del juego y del marcador sacando diez puntos de diferencia al irse al descanso largo (54-44). 

En la reanudación, los paranaenses continuaron sacando diferencias para empezar a definir el partido y llegar con una diferencia de quince puntos al segmento final. Allí se vio la mayor diferencia de puntos entre ambos equipos (28-14) y que le dio el resultado final a este primer encuentro de play off (101-72). 

Formaciones

Recreativo (101): Juan Ignacio Benet (12), Alfredo Mercado (4), Juan Cruz Krapp (7), Alan Guanco (6), Lucio Fravega (26), Facundo Buffa (5), Santino Valdemarín, Juan Ignacio Berta (11), Marcos Melchior (8), Santiago Pérez (9) y Aquiles Feder (13). DT: Oscar Heis. 

Unión (72): Martín Porrchneg (2), Francisco Folmer (23), Martiniano Morales, Juan Cruz Saluzzio, Tomás Herbel (9), Rodrigo Gieco (10), Elías Jaime (9), Juan Manuel Copetti (6), Alan Cardozo (4) y Manuel Robles (9). DT: Marco Percara. 

Otros resultados

Olimpia 64-87 Talleres
Sionista 61-68 Estudiantes
Ciclista 70-74 Quique

