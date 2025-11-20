Vóley: Tres planteles de la Escuela Municipal de Crespo en semifinales

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026Deportes21 de noviembre de 2025
El torneo contará con su propio sistema de puntuación y será en formato triangular entre campeones de Copa Argentina, Supercopa Argentina e Internacional.
Tres formaciones de la Escuela Municipal de Crespo ratificaron su buen presente de nivel deportivo y se metieron en las semifinales de las competencias en las que participan.Deportes20 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Los equipos femeninos de las categorías Sub 14 y Sub 18 están en las semifinales de las copa de Plata y Oro, respectivamente, de la Asociación Paranaense de Voleibol (APV) y el de Primera varones entre los cuatro destacados de la Liga de Voley de Paraná Campaña (LVPC).
Sub14
El último sábado las chicas de la EMC de Sub 14 azul superaron, como visitantes, a Unión Agrarios de Cerrito (3-1) y avanzaron a las semifinales de la Copa de Plata.
Integraron el plantel: Malena Steinle Gareis, Felicia Alba, Ariana Olivera, Guadalupe Laguna, Xiomara Schonfeld, Jazmín Verón, Ana Paula Bolzán Folmer, Celene Kern, Alfonsina Appelhans, Valentina Prediger y Delfina Bernhardt. DT: Mauro Holdstein.
Sub 18
Como locales en el gimnasio de la Escuela Técnica, la Escuela Municipal de Crespo derrotó a Estudiantes de Paraná por 3 a 1 y se metió en las semifinales de la Copa de Oro.
El plantel estuvo integrado por: Emilia Bernachea, Julieta Nichea, Juanita Viana, Belén Müller, María Eugenia Martínez, Evelyn Behr, Alma Rau, Trinidad Pérez, Maite Lell, Eugenia Martínez, Sabrina Becker y Morena Ramírez. DT: Matías Garay.
Primera
El elenco mayor masculino realizó una gran fase regular, lo cual le permitió terminar en lo más alto de la tabla de posiciones con 30 puntos (11 triunfos y 3 derrotas; con 24 sets ganados y 11 perdidos).
Luego se ubicaron: 2º) Sauce de Luna Voley con 29, 3º) Viale Municipal 27 y 4º) Alumni 25. Hasta acá los que protagonizarán las semifinales por la Copa de Oro, el domingo 30 de noviembre en la ciudad de Viale. Ahí los cruces serán: Crespo vs. Alumni y Sauce de Luna vs. Viale.
Completan el orden en la tabla: 5º) Independiente FBC de Hernandarias 24, 6º) Oro Verde 17, 7º) Atlético María Grande 13 y 8º) Juventud Sarmiento de Hasenkamp 3, quienes se cruzarán en las semifinales de la Copa de Plata: 5º vs. 8º y 6º vs. 7º.
El presidente Belloso, los futbolistas Di María, Broun y Holan recibieron la nueva distinción en las oficinas de la Liga. “Súper merecido para un club como el nuestro”, aseguró el directivo sobre el galardón, entregado cuando no había sido estipulado y la competencia todavía está en desarrollo
En el primer partido de cuartos de final, el Verde cayó frente a Recreativo por 101-72.
Emiliano Stang, que marcha segundo en el torneo, buscará este fin de semana descontar puntos a su compañero de equipo, Matías Rossi.
Hubo algunos cambios tras el cierre de la ventana internacional de noviembre, la ultima del año.
Talleres se quedó con la segunda semifinal del Torneo Clausura frente a Unión por 59-56, por lo que habrá tercer partido en Crespo, para definir el rival de Estudiantes que nuevamente venció a Echagüe y ya es finalista.
El Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, hizo un fuerte llamado a la "concientización en el seno familiar" y bregó por "sanciones ejemplificadoras".
Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.
Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.