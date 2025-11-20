Vóley: Tres planteles de la Escuela Municipal de Crespo en semifinales

Los equipos femeninos de las categorías Sub 14 y Sub 18 están en las semifinales de las copa de Plata y Oro, respectivamente, de la Asociación Paranaense de Voleibol (APV) y el de Primera varones entre los cuatro destacados de la Liga de Voley de Paraná Campaña (LVPC).

Sub14

El último sábado las chicas de la EMC de Sub 14 azul superaron, como visitantes, a Unión Agrarios de Cerrito (3-1) y avanzaron a las semifinales de la Copa de Plata.

Integraron el plantel: Malena Steinle Gareis, Felicia Alba, Ariana Olivera, Guadalupe Laguna, Xiomara Schonfeld, Jazmín Verón, Ana Paula Bolzán Folmer, Celene Kern, Alfonsina Appelhans, Valentina Prediger y Delfina Bernhardt. DT: Mauro Holdstein.

Sub 18

Como locales en el gimnasio de la Escuela Técnica, la Escuela Municipal de Crespo derrotó a Estudiantes de Paraná por 3 a 1 y se metió en las semifinales de la Copa de Oro.

El plantel estuvo integrado por: Emilia Bernachea, Julieta Nichea, Juanita Viana, Belén Müller, María Eugenia Martínez, Evelyn Behr, Alma Rau, Trinidad Pérez, Maite Lell, Eugenia Martínez, Sabrina Becker y Morena Ramírez. DT: Matías Garay.

Primera

El elenco mayor masculino realizó una gran fase regular, lo cual le permitió terminar en lo más alto de la tabla de posiciones con 30 puntos (11 triunfos y 3 derrotas; con 24 sets ganados y 11 perdidos).

Luego se ubicaron: 2º) Sauce de Luna Voley con 29, 3º) Viale Municipal 27 y 4º) Alumni 25. Hasta acá los que protagonizarán las semifinales por la Copa de Oro, el domingo 30 de noviembre en la ciudad de Viale. Ahí los cruces serán: Crespo vs. Alumni y Sauce de Luna vs. Viale.

Completan el orden en la tabla: 5º) Independiente FBC de Hernandarias 24, 6º) Oro Verde 17, 7º) Atlético María Grande 13 y 8º) Juventud Sarmiento de Hasenkamp 3, quienes se cruzarán en las semifinales de la Copa de Plata: 5º vs. 8º y 6º vs. 7º.