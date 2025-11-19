Básquetbol Femenino: el finalista se define en Crespo

En la noche de este martes 17 de noviembre, se disputó el segundo partido correspondiente a las semifinales del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino. Tras el triunfo de Unión en Crespo, Talleres se quedó con el segundo encuentro por 59-56 forzando un tercer partido que se desarrollará en la Capital Nacional de la Avicultura.

El primer segmento fue clave en el partido, porque allí fue donde Talleres sacó una diferencia considerable que iba a determinar el resultado final (21-9). Posteriormente, Unión dominó los siguientes períodos, pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado. En el segundo se vio la mayor diferencia en favor del equipo crespense que achicó la brecha y se fue al descanso largo 32-26.

El tercer período fue el más parejo, que nuevamente fue ganado por Unión, pero por la mínima (12-11), quedando a cinco puntos de las capitalinas (43-38). Para el último parcial, las dirigidas por Marco Percara pudieron achicar dos puntos más la diferencia y quedaron a tres puntos de la remontada (59-56). De esta manera, se deberá jugar un tercer partido en Crespo para definir al rival de Estudiantes, que nuevamente venció a Echagüe (43-67) y es finalista de este certamen clausura. El encuentro decisivo será este domingo 23 a las 20 hs.

Formaciones

Talleres (59): Agustina Lang (3), Nazarena Papes, Sol Ballejos (14), Jana Sáenz, Vittoria Troppini, Camila Facello (4), Camila Harik (7), Mia Salusolia, Mía Re (11), María Emilia Claria, Johana Puchetti y Eugenia Paira (20). DT: Diego Noe.

Unión (56): Janet Córdoba (2), María Celeste Álvarez, Ariadna Soñéz (17), Sofía Wolf (20), Juana Wagner, Maira Goette, Martina Folmer, Carolina Lell (3), María Julieta Rodríguez (2), Antonella Frickel, Camila Wagner (4), Pamela Retamar (8). DT: Marco Percara.