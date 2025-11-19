Básquetbol Femenino: el finalista se define en Crespo

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026Deportes21 de noviembre de 2025
El torneo contará con su propio sistema de puntuación y será en formato triangular entre campeones de Copa Argentina, Supercopa Argentina e Internacional.
Talleres se quedó con la segunda semifinal del Torneo Clausura frente a Unión por 59-56, por lo que habrá tercer partido en Crespo, para definir el rival de Estudiantes que nuevamente venció a Echagüe y ya es finalista.Deportes19 de noviembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
En la noche de este martes 17 de noviembre, se disputó el segundo partido correspondiente a las semifinales del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino. Tras el triunfo de Unión en Crespo, Talleres se quedó con el segundo encuentro por 59-56 forzando un tercer partido que se desarrollará en la Capital Nacional de la Avicultura.
El primer segmento fue clave en el partido, porque allí fue donde Talleres sacó una diferencia considerable que iba a determinar el resultado final (21-9). Posteriormente, Unión dominó los siguientes períodos, pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado. En el segundo se vio la mayor diferencia en favor del equipo crespense que achicó la brecha y se fue al descanso largo 32-26.
El tercer período fue el más parejo, que nuevamente fue ganado por Unión, pero por la mínima (12-11), quedando a cinco puntos de las capitalinas (43-38). Para el último parcial, las dirigidas por Marco Percara pudieron achicar dos puntos más la diferencia y quedaron a tres puntos de la remontada (59-56). De esta manera, se deberá jugar un tercer partido en Crespo para definir al rival de Estudiantes, que nuevamente venció a Echagüe (43-67) y es finalista de este certamen clausura. El encuentro decisivo será este domingo 23 a las 20 hs.
Talleres (59): Agustina Lang (3), Nazarena Papes, Sol Ballejos (14), Jana Sáenz, Vittoria Troppini, Camila Facello (4), Camila Harik (7), Mia Salusolia, Mía Re (11), María Emilia Claria, Johana Puchetti y Eugenia Paira (20). DT: Diego Noe.
Unión (56): Janet Córdoba (2), María Celeste Álvarez, Ariadna Soñéz (17), Sofía Wolf (20), Juana Wagner, Maira Goette, Martina Folmer, Carolina Lell (3), María Julieta Rodríguez (2), Antonella Frickel, Camila Wagner (4), Pamela Retamar (8). DT: Marco Percara.
El presidente Belloso, los futbolistas Di María, Broun y Holan recibieron la nueva distinción en las oficinas de la Liga. “Súper merecido para un club como el nuestro”, aseguró el directivo sobre el galardón, entregado cuando no había sido estipulado y la competencia todavía está en desarrollo
Tres formaciones de la Escuela Municipal de Crespo ratificaron su buen presente de nivel deportivo y se metieron en las semifinales de las competencias en las que participan.
En el primer partido de cuartos de final, el Verde cayó frente a Recreativo por 101-72.
Emiliano Stang, que marcha segundo en el torneo, buscará este fin de semana descontar puntos a su compañero de equipo, Matías Rossi.
Hubo algunos cambios tras el cierre de la ventana internacional de noviembre, la ultima del año.
El Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, hizo un fuerte llamado a la "concientización en el seno familiar" y bregó por "sanciones ejemplificadoras".
Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.
Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.