Emiliano Stang viaja a Salta con necesidad de descontar puntos para ser campeón

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026Deportes21 de noviembre de 2025
El torneo contará con su propio sistema de puntuación y será en formato triangular entre campeones de Copa Argentina, Supercopa Argentina e Internacional.
Emiliano Stang, que marcha segundo en el torneo, buscará este fin de semana descontar puntos a su compañero de equipo, Matías Rossi.Deportes20 de noviembre de 2025
Este fin de semana el TC 2000 llega a Salta, donde no corre desde hace siete años y el crespense Emiliano Stang va con la ilusión de seguir prendido en la pelea por el título. El piloto de Toyota es escolta en el torneo y buscará descontar puntos.
Matías Rossi con 187 puntos llega en la cima del certamen, seguido por el piloto entrerriano con 155 unidades. Los dos representantes de la marca japonesa parecen ser los principales candidatos a la corona, cuando restan dos fechas para finalizar la temporada.
No obstante, de manera matemática también aparece con posibilidades Franco Vivian. El piloto de Chevrolet suma 132 unidades y no pierde la chance de darle pelea a los pilotos de Toyota.
El año de Stang con el Corolla Cross fue muy productivo en la primera parte del mismo, ya que venció en la primera fecha de Oberá, en la segunda de Buenos Aires y en la cuarta cita en Concordia.
Además, el entrerriano logró otros podios en finales: fue segundo en 9 de Julio (Fecha 5), en General Roca (Fecha 6), en la 19° Edición 200 Km de Buenos Aires con Antonino García (Fecha 8) y en Mercedes, Uruguay (Fecha 10). El subcampeón Argentino de Fórmula Nacional 2022 y 2023, en su segunda temporada en el TC 2000 dará pelea hasta el final, porque todo puede pasar en un cierre que promete ser muy ajustado.
En la previa a la visita a Salta, donde la categoría va por su octava visita en su historial, el titular del Toyota Gazoo Racing, Darío Ramonda, reveló que los pilotos tendrán libertad para luchar en carrera.
“Se resuelve fácil, lo vamos a resolver fácil: definen ellos en la pista. Sin comprometer nunca. El resultado de Toyota es siempre lo más importante para nosotros, para los pilotos, para el equipo de ingeniería, y para todo el conjunto”, inició.
“Nosotros representamos a Toyota hace muchos años y para nosotros lo importante es que Toyota logre sus objetivos en el TC 2000 con nuestro equipo. Y en ese sentido, creo que se ha hecho un trabajo muy bueno durante todo el año, claramente, por eso estamos llegando en esa condición con nuestros dos pilotos”, aseguró Ramonda.
De todos modos, el año de Stang en la categoría es sumamente productivo porque a falta de dos fechas para el final del torneo está primero en la Copa Rookie 2025. En el certamen suma 242 puntos producto del segundo puesto conseguido en la última fecha de Soriano en Uruguay.
Su rival directo, Franco Morillo está segundo en la tabla con 224 unidades y es el único que le pude dar pelea al piloto de Crespo. El representante de Junín viene de ganar en Mercedes con el Chevrolet Cruze de Proracing y llega con un gran envión a la parte final del torneo, indicó UNO.
La de este fin de semana será la octava visita de la categoría, tras su primera vez en 1986 con triunfo de Juan María Traverso con la Renault Fuego. La última carrera fue el 21 de julio de 2019, cuando donde Matías Rossi se quedó con la pole y con la carrera con el Toyota Corolla del Toyota Gazoo Racing. Segundo terminó su compañero de equipo Julián Santero con el Toyota Corolla y tercero Leonel Pernía con el Renault Fluence del Renault Sport.
El presidente Belloso, los futbolistas Di María, Broun y Holan recibieron la nueva distinción en las oficinas de la Liga. “Súper merecido para un club como el nuestro”, aseguró el directivo sobre el galardón, entregado cuando no había sido estipulado y la competencia todavía está en desarrollo
Tres formaciones de la Escuela Municipal de Crespo ratificaron su buen presente de nivel deportivo y se metieron en las semifinales de las competencias en las que participan.
En el primer partido de cuartos de final, el Verde cayó frente a Recreativo por 101-72.
Hubo algunos cambios tras el cierre de la ventana internacional de noviembre, la ultima del año.
Talleres se quedó con la segunda semifinal del Torneo Clausura frente a Unión por 59-56, por lo que habrá tercer partido en Crespo, para definir el rival de Estudiantes que nuevamente venció a Echagüe y ya es finalista.
El Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, hizo un fuerte llamado a la "concientización en el seno familiar" y bregó por "sanciones ejemplificadoras".
Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.
Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.