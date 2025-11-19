Se conoció el ranking FIFA: en qué puesto se encuentra Argentina

Este miércoles y tras el cierre de la ventana de fútbol internacional de noviembre se conoció la actualización del ranking FIFA.

En esta nueva clasificación, se anunció que Argentina quedó confirmada como uno de los cabezas de serie para el sorteo que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

La selección comandada por Lionel Scaloni se mantuvo segunda en el ranking, puesto que ya ocupaba en la última actualización.

España continua liderando el ranking, seguida por Argentina y Francia, que ocupa el tercer puesto. Inglaterra se posiciona en cuarto lugar, mientras que Brasil destaca por su ascenso, escalando dos posiciones y ubicándose en el quinto lugar, desplazando así a Portugal y Países Bajos. Italia, por su parte, descendió tres posiciones, quedando en el puesto 12.

En el Top Ten, además de las selecciones mencionadas, Bélgica ocupó el octavo lugar, Alemania el noveno y Croacia el décimo, con Alemania y Croacia subiendo un puesto cada uno.

El ranking FIFA se actualiza tras cada ventana internacional, y en esta ocasión se definieron las selecciones que clasificaron directamente al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

También se establecieron los equipos que deberán disputar los repechajes para asegurar su participación en el torneo.

La lista completa del Top Ten del ranking FIFA quedó así

1. España, 2. Argentina, 3. Francia, 4. Inglaterra, 5. Brasil (+2 puestos), 6. Portugal (-1 puesto), 7. Países Bajos (-1 puesto), 8. Bélgica, 9. Alemania (+1 puesto) y 10. Croacia (+1 puesto).