Se conoció el ranking FIFA: en qué puesto se encuentra Argentina

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026Deportes21 de noviembre de 2025
El torneo contará con su propio sistema de puntuación y será en formato triangular entre campeones de Copa Argentina, Supercopa Argentina e Internacional.
Hubo algunos cambios tras el cierre de la ventana internacional de noviembre, la ultima del año.Deportes19 de noviembre de 2025
Este miércoles y tras el cierre de la ventana de fútbol internacional de noviembre se conoció la actualización del ranking FIFA.
En esta nueva clasificación, se anunció que Argentina quedó confirmada como uno de los cabezas de serie para el sorteo que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.
La selección comandada por Lionel Scaloni se mantuvo segunda en el ranking, puesto que ya ocupaba en la última actualización.
España continua liderando el ranking, seguida por Argentina y Francia, que ocupa el tercer puesto. Inglaterra se posiciona en cuarto lugar, mientras que Brasil destaca por su ascenso, escalando dos posiciones y ubicándose en el quinto lugar, desplazando así a Portugal y Países Bajos. Italia, por su parte, descendió tres posiciones, quedando en el puesto 12.
En el Top Ten, además de las selecciones mencionadas, Bélgica ocupó el octavo lugar, Alemania el noveno y Croacia el décimo, con Alemania y Croacia subiendo un puesto cada uno.
El ranking FIFA se actualiza tras cada ventana internacional, y en esta ocasión se definieron las selecciones que clasificaron directamente al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.
También se establecieron los equipos que deberán disputar los repechajes para asegurar su participación en el torneo.
La lista completa del Top Ten del ranking FIFA quedó así
1. España, 2. Argentina, 3. Francia, 4. Inglaterra, 5. Brasil (+2 puestos), 6. Portugal (-1 puesto), 7. Países Bajos (-1 puesto), 8. Bélgica, 9. Alemania (+1 puesto) y 10. Croacia (+1 puesto).
El presidente Belloso, los futbolistas Di María, Broun y Holan recibieron la nueva distinción en las oficinas de la Liga. “Súper merecido para un club como el nuestro”, aseguró el directivo sobre el galardón, entregado cuando no había sido estipulado y la competencia todavía está en desarrollo
Tres formaciones de la Escuela Municipal de Crespo ratificaron su buen presente de nivel deportivo y se metieron en las semifinales de las competencias en las que participan.
En el primer partido de cuartos de final, el Verde cayó frente a Recreativo por 101-72.
Emiliano Stang, que marcha segundo en el torneo, buscará este fin de semana descontar puntos a su compañero de equipo, Matías Rossi.
Talleres se quedó con la segunda semifinal del Torneo Clausura frente a Unión por 59-56, por lo que habrá tercer partido en Crespo, para definir el rival de Estudiantes que nuevamente venció a Echagüe y ya es finalista.
El Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, hizo un fuerte llamado a la "concientización en el seno familiar" y bregó por "sanciones ejemplificadoras".
Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.
Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.