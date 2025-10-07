Fútbol Femenino: nuevo episodio en la Liga Paranaense

La Liga Paranaense de Fútbol Femenino, tuvo acción durante el fin de semana con la sexta fecha. Quedó postergado el partido entre San Rafael y Belgrano, por la participación del equipo paranaense en la Copa “Túnel Subfluvial”.

Por su parte la Academia Crack Fútbol Total, se midió ante Atlético Paraná e igualó 2-2. Las dos conquistas de las “Académicas” fueron a través de Gilda Barreto.

Integraron el plantel: Natalia Gregorutti, Elizabeth Toddone, Milagros Godoy, Daniela Orrego, Belén Cáceres, Cynthia Wolosko, Priscila Aranda, Isabella Prediger, Gilda Barreto, Sarai Vergara, Aimará Schneider, Melina Lallana y Melanie Migueles. DT: Claudio Soñéz.

Otros resultados

San Benito 14-0 Universitario

Don Bosco 0-6 Neuquen

Camioneros 5-1 Asoc. River

Arenas FC 5-0 Esc. River

San Benito (Pná) 11-0 Oro Verde

San Rafael - Belgrano (martes 7, 20 hs.)

Posiciones

San Benito (Pná) 15

Atl. Paraná 14

San Benito 13

Camioneros 13

Neuquen 12

San Rafael 11

Academia Crack 11

Belgrano 9

Arenas FC 7

Esc. River 4

Oro Verde 3

Don Bosco 2

Asoc. River 1

Universitario 0

Próxima fecha (7°)

Academia Crack - Universitario

San Rafael - Esc. River

Neuquen - Arenas FC

Atl. Paraná - Don Bosco

Asoc. River - San Benito (Pná)

Belgrano - Camioneros

Oro Verde - San Benito