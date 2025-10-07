Plus en Vivo

Fútbol Femenino: nuevo episodio en la Liga Paranaense

Durante el último fin de semana se disputaron los encuentros correspondientes a la sexta fecha.

Deportes07 de octubre de 2025
Academia Crack_2025_10

La Liga Paranaense de Fútbol Femenino, tuvo acción durante el fin de semana con la sexta fecha. Quedó postergado el partido entre San Rafael y Belgrano, por la participación del equipo paranaense en la Copa “Túnel Subfluvial”. 

Por su parte la Academia Crack Fútbol Total, se midió ante Atlético Paraná e igualó 2-2. Las dos conquistas de las “Académicas” fueron a través de Gilda Barreto. 

Integraron el plantel: Natalia Gregorutti, Elizabeth Toddone, Milagros Godoy, Daniela Orrego, Belén Cáceres, Cynthia Wolosko, Priscila Aranda, Isabella Prediger, Gilda Barreto, Sarai Vergara, Aimará Schneider, Melina Lallana y Melanie Migueles. DT: Claudio Soñéz. 

Otros resultados

San Benito 14-0 Universitario
Don Bosco 0-6 Neuquen
Camioneros 5-1 Asoc. River
Arenas FC 5-0 Esc. River
San Benito (Pná) 11-0 Oro Verde
San Rafael - Belgrano (martes 7, 20 hs.)

Posiciones

San Benito (Pná) 15
Atl. Paraná 14
San Benito 13
Camioneros 13
Neuquen 12
San Rafael 11
Academia Crack 11
Belgrano 9
Arenas FC 7
Esc. River 4
Oro Verde 3
Don Bosco 2
Asoc. River 1
Universitario 0

Próxima fecha (7°) 

Academia Crack - Universitario
San Rafael - Esc. River
Neuquen - Arenas FC
Atl. Paraná - Don Bosco
Asoc. River - San Benito (Pná)
Belgrano - Camioneros
Oro Verde - San Benito

