Fútbol Femenino: nuevo episodio en la Liga Paranaense

Se definieron los cruces por el Reducido de la Primera Nacional: cómo es y cuándo juega Patronato
Durante el último fin de semana se disputaron los encuentros correspondientes a la sexta fecha.Deportes07 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
La Liga Paranaense de Fútbol Femenino, tuvo acción durante el fin de semana con la sexta fecha. Quedó postergado el partido entre San Rafael y Belgrano, por la participación del equipo paranaense en la Copa “Túnel Subfluvial”.
Por su parte la Academia Crack Fútbol Total, se midió ante Atlético Paraná e igualó 2-2. Las dos conquistas de las “Académicas” fueron a través de Gilda Barreto.
Integraron el plantel: Natalia Gregorutti, Elizabeth Toddone, Milagros Godoy, Daniela Orrego, Belén Cáceres, Cynthia Wolosko, Priscila Aranda, Isabella Prediger, Gilda Barreto, Sarai Vergara, Aimará Schneider, Melina Lallana y Melanie Migueles. DT: Claudio Soñéz.
San Benito 14-0 Universitario
Don Bosco 0-6 Neuquen
Camioneros 5-1 Asoc. River
Arenas FC 5-0 Esc. River
San Benito (Pná) 11-0 Oro Verde
San Rafael - Belgrano (martes 7, 20 hs.)
Posiciones
San Benito (Pná) 15
Atl. Paraná 14
San Benito 13
Camioneros 13
Neuquen 12
San Rafael 11
Academia Crack 11
Belgrano 9
Arenas FC 7
Esc. River 4
Oro Verde 3
Don Bosco 2
Asoc. River 1
Universitario 0
Próxima fecha (7°)
Academia Crack - Universitario
San Rafael - Esc. River
Neuquen - Arenas FC
Atl. Paraná - Don Bosco
Asoc. River - San Benito (Pná)
Belgrano - Camioneros
Oro Verde - San Benito
La segunda división del fútbol argentino se enfrentará a los duelos de playoff en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.
El sistema de revisión es denominado "VAR a pedido". Permite a los entrenadores solicitar dos revisiones por partido para corregir fallos arbitrales.
Se disputó la última fecha de la fase regular y quedaron confirmadas las llaves para la primera etapa de los play off.
Las semifinales y la final se disputarán a doble partido, con definición en la cancha del mejor posicionado. En esas instancias, el clasificado se determinará por diferencia de goles; y en la final, si persiste la igualdad, habrá alargue de 30 minutos y penales en caso necesario.
Ibarra y Malcorra sentenciaron al “Millonario” en el Gigante de Arroyito; Borja anotó para River.
Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's Old Boys en el enfrentamiento por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.
Una mujer de 80 años sufrió traumatismo de cráneo en un intento de asalto en su vivienda. Hay dos detenidos, uno de los cuales “es hijo de crianza” de la víctima.
También hallaron abandonado el auto de la joven. Se aguardan pericias y testimonios claves en esta jornada.
Este martes 7 de octubre, Crespo vivirá su tradicional feriado patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. La jornada tendrá un fuerte impacto en los servicios públicos, actividades comerciales y transporte, con la mayoría de las instituciones y empresas locales sin atención al público.