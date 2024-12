"Mordió un cohete pensando que era una bolita": el drama del nene internado por una explosión en su rostro

En declaraciones a medios cordobeses, la mujer contó la versión que conoció por un amigo de la víctima: "El chico nos dijo que era una bolita de plástico que estaba tirada". De acuerdo a su testimonio, el menor se lo habría puesto en la boca, lo mordió y estalló.

El damnificado fue sometido a una intervención quirúrgica por fracturas en su mandíbula y órbita, mientras que también debieron reconstruirle el paladar, aunque le realizarán más cirugías.

María negó haber comprado un petardo para el festejo de Nochebuena y añadió: "No sé qué pasó, mi hijo no tenía cohetes y los demás tampoco, fue todo en un segundo".

En este sentido, señaló: "No me explico qué había pasado porque él no tenía (petardo). Estaba jugando con los nenitos del barrio y sentí que me llamaban... fue todo tan rápido que no sé qué pasó".