Soledad evalúa su retiro de los festivales: "No puedo hacerlo todos los veranos"

Soledad Pastorutti fue la gran artista destacada de la apertura de la 39ª edición del festival "Embalse Un Canto a La Vida", que se llevó a cabo este viernes en la ciudad cordobesa.

Y tras su show, en diálogo con Cadena 3 (Radio 90.7 Crespo), reflexionó sobre su relación con el cambio y su trayectoria de 30 años en la música, donde sorpresivamente puso en duda su continuidad ininterrumpida en el escenario.

En ese marco, al cerrar su show con la emblemática canción "Todo Cambia", compartió su perspectiva sobre la evolución en su carrera y la importancia de ofrecer siempre lo mejor al público.

"Me llevo muy bien con el cambio porque creo que uno tiene que hacer una lectura de quién es y de los ciclos", expresó. Y confesó que no desea continuar en el escenario cuando no sienta el mismo amor por su arte. "Hay gente que dice que se va a morir cantando; yo me voy a morir cantando en mi casa, no en un escenario", agregó.

Y amplió: "Me gustaría siempre hacerlo contenta con mi arte, contenta con el ida y vuelta con mi público. Me gustaría siempre hacerlo con ganas. No venir y decir que siempre es lo mismo, y este show que hicimos hoy tiene un poco de eso".

A su vez, subrayó la responsabilidad que siente hacia su público y quienes la contratan. "Alguien que te contrata está esperando de vos algo muy groso y yo respeto mucho esa parte", explicó.

Sobre su show, mencionó que se atrevió a probar cosas nuevas. "El que no arriesga, no gana. Y el que no propone, se queda siempre lo mismo. Yo no quiero quedarme siempre en lo mismo", afirmó. También hizo hincapié en que, a pesar de su evolución, respeta los ciclos de las personas y su propio crecimiento.

Finalmente, expresó su amor por los festivales, aunque admitió que no podrá participar de todos cada verano. "Amo los festivales, pero siento que no voy a poder hacer todos los veranos algo así. Quiero que algún día se me extrañe, para que se me quiera más todavía", concluyó.