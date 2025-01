Los Palmeras aseguran que la familia de Cacho Deicas lo tienen incomunicado

Marcos Camino, histórico integrante y referente de Los Palmeras, denunció que no tienen ningún tipo de contacto con Rubén Cacho Deicas, cantante de la banda, desde que sufrió un ACV la semana pasada.

“Desgraciadamente su familia no permite que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, que realmente es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como lo cuida su familia. Sabemos únicamente lo que nos hemos podido ir enterando. No podemos hablar con él porque sus hijos no le permiten”, dijo Camino en diálogo con canal América.

“Uno de los hijos, el más grande, Cristian, se comunica con nuestro manager y lo tiene al tanto de cómo va evolucionando. Pero yo particularmente no he tenido diálogo con él”, manifestó visiblemente molesto por la situación que atraviesa con su amigo de toda la vida.

Camino aclaró que es habitual que la familia de Deicas incomunique a Cacho cuando sufre algún problema de salud. Al ser consultado si esta actitud le dolía, el cantante respondió: “Particularmente, por ser un amigo de años, sí. No sé si decir que me duele, pero siento que todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido en vano. Yo no soy su enemigo, soy un amigo de él de toda la vida. Y que no me permitan hablar con él me parece una cuestión bastante jodida".