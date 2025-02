Iosper: la subinterventora admite que el corte sigue

Los médicos reclaman el pago de una deuda por prestaciones brindadas entre octubre y noviembre de 2024, y hasta que no se los salden mantendrán el corte de cobertura a los afiliados al Iosper. Desde la obra social señalan que no negociarán “bajo extorsión”, y piden que levanten la medida de fuerza para volver a dialogar.

El conflicto entre el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y la Federación Médica de Entre Ríos (Iosper) tiene en ascuas a 300 mil afiliados que son observadores pasivos de la puja entre los dos sectores.

“Los médicos dicen que si no hay pago no se restituyen las prestaciones. Nosotros les pedimos que levanten el corte para venir a dialogar y así efectuar el pago que reclaman. No es que nunca hubo pago. Hubo una intención de pago que se frenó en ese momento cuando nos llegó la carta documento que enviaron desde la Federación Médica”, sostuvo la subinterventora de Iosper, Marina Alegre, en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

Alegre se mostró partidaria de “sentarse a hablar por el bien del afiliado. El afiliado no puede quedar de rehén y tenemos que ponernos de acuerdo”.

-La Federación Médica pidió audiencia con el Gobernador para tratar este conflicto.

-Esa audiencia está pedida y tengo entendido que el Gobernador manifestó que los iba a recibir cuando levanten el corte. Por supuesto que el Gobernador los va a recibir.

-¿Cómo se va a destrabar el conflicto?

-Cada sector tiene su parte de verdad. Pero desde Iosper no hay una posición cerrada. Siempre intentamos acercar, ceder un poco nosotros, que ceda un poco el otro, esto para poder coordinar justamente por el bien del afiliado y poder llegar todos a un buen camino sin que ninguno quede ahogado, ni de un lado ni del otro.

Alegre afirmó que reconoce la deuda con Federación Médica y entendemos que hay que cambiar a futuro un montón de cosas.

-No habrá respuesta al afiliado hasta el próximo martes.

-Y yo creería que sí, visto que es viernes. De todos modos, nosotros estamos dispuestos al diálogo cuando a nosotros nos citen. Hemos intentado el diálogo, pero bueno, en víspera de que el lunes es feriado y ya viernes a esta hora, yo creo que sí, para el martes vamos a estar en la misma situación. (Entre Ríos Ahora)