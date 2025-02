Fuerte recorte en la cosecha de soja y maíz por la sequía y el calor extremo

La producción de soja y maíz enfrenta un fuerte revés debido a las extremas condiciones climáticas que predominaron en la campaña 2024/25, a la que todavía le queda un intenso tramo por recorrer. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la cosecha de soja se estima en 47,5 millones de toneladas (Mt), lo que representa una caída de 5 Mt respecto a las previsiones iniciales de septiembre. En tanto, la producción de maíz se ajustó a 46 Mt, marcando una reducción de 6 Mt respecto a las proyecciones de inicio de campaña y 2 Mt menos en comparación con la estimación de enero.

Este recorte productivo responde a una combinación de factores climáticos extremos: tres olas de calor consecutivas con temperaturas que superaron los 40°C en la franja central y norte del país, sumado a una prolongada sequía que afectó severamente a los cultivos. En algunas regiones, como Chaco, se registraron temperaturas nocturnas superiores a 32°C y niveles de humedad relativa de apenas 20%, condiciones que agravan el estrés hídrico en los cultivos.

De haberse registrado lluvias regulares, la cosecha de soja podría haber alcanzado 52-53 Mt. Sin embargo, ante la realidad climática actual, la BCR proyecta un rendimiento promedio nacional de 27,6 quintales por hectárea (qq/ha), lo que deja una producción final de 47,5 Mt, es decir, 2,5 Mt menos que la campaña anterior (50 Mt).

Los rendimientos esperados en las principales provincias productoras reflejan el fuerte impacto del déficit hídrico: en Buenos Aires se cosecharían 27,3 qq/ha (vs. 31,4 qq/ha en 2023), en Córdoba cerca de 30,0 qq/ha (vs. 31,3 qq/ha en 2023) y por último en Santa Fe se levantarían 30,9 qq/ha (vs. 39,1 qq/ha en 2023).

El maíz también se ha visto fuertemente afectado por la falta de agua. El maíz temprano, sembrado en octubre, enfrentó condiciones extremas durante la floración, lo que impactó en el tamaño y desarrollo de las mazorcas. Por otro lado, el maíz tardío atraviesa una etapa crítica, con la floración en curso y una necesidad urgente de lluvias en los próximos 10 días para evitar más pérdidas.

Para el cereal, el rendimiento promedio nacional proyectado es de 70,5 qq/ha, con ajustes a la baja en las principales provincias productoras: Buenos Aires tendría una caída de 3,8 qq/ha, Córdoba de 4,8% u la caída en Santa Fe sería de 2,8 qq/ha.

Pronóstico climático y perspectivas para los cultivos

Después de diez días de calor extremo, las últimas lluvias proporcionaron un alivio parcial en la región núcleo agrícola. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), algunas áreas registraron precipitaciones superiores a los valores normales para esta época del año, lo que ayudó a frenar el deterioro de los cultivos.

Sin embargo, estas lluvias no fueron suficientes para revertir completamente el déficit hídrico acumulado. Para evitar nuevos recortes en las proyecciones de producción, será fundamental que en los próximos 10 días las lluvias alcancen al menos 40 mm por semana en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco.

El escenario climático sigue siendo incierto, con pronósticos que indican persistencia de condiciones secas en varias zonas productivas. Esto mantiene la presión sobre los cultivos y genera preocupación en el sector agropecuario, que depende de nuevas precipitaciones para sostener las expectativas de producción.

Pérdidas millonarias para el agro argentino

El impacto productivo de la sequía y el calor extremo se traduce en pérdidas económicas significativas. Según estimaciones basadas en precios de exportación, la caída en la producción de soja representa una pérdida de u$s2.070 millones y la del maíz otros u$s1.380 millones, que juntos hacen un total de u$s 3.450 millones de dólares.

Las próximas semanas serán determinantes para el futuro de la cosecha gruesa. Ante este escenario, los productores deben seguir de cerca los pronósticos meteorológicos y hacer números, porque a pesar de la reducción temporal de las retenciones, los esquemas de rentabilidad permanecen muy ajustados aún en las zonas en las que las lluvias fueron abundantes.