Paritaria docente: Agmer indicó que sólo uno de los tres de los puntos fue incluido en la propuesta del Gobierno

Entre Ríos 14 de febrero de 2025

El secretario General, Marcelo Pagani, destacó que se presentó una oferta salarial anual pero “no aparece una recuperación del salario desde equiparar y tener puntos por encima de la inflación”. Además indicó que la suba en el Fopid no la “comparten” porque no es remunerativa no es bonificable: “desfinancia el Iosper y la Caja”, expresó.