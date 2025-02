Emilia Mernes reveló por qué decidió dejar la Argentina e instalarse en Miami

Emilia Mernes acaba de tomar una decisión determinante para su carrera. Luego de haberse convertido en una de las artistas más renombradas y convocantes del pop nacional, ahora volará hacia nuevos horizontes y dejará la Argentina.

En una reciente entrevista con Billboard, la cantante de "No se ve" reveló que se mudará a Miami con la idea de expandir aún más su carrera, explotar las diversas oportunidades que otorga esta ciudad y los múltiples contactos.

"En Argentina obviamente hay productores con los que yo sigo trabajando y con los que soy muy amiga. Argentina me ha dado cosas increíbles, me las da hasta el día de hoy, tengo todo allá, es todo para mí. Pero tomé la decisión de venirme un tiempito a Miami para trabajar, para probar nuevas oportunidades, que se abran otras puertas", reveló su decisión.

De todos modos, la nostalgia no deja de ser un factor importante, por lo que la nacida de Nogoyá explicó que estará en un contacto constante con nuestro país: "Siempre voy a estar volviendo a mi casa de todas formas, no puedo soltar eso".

"Pero a nivel laboral, creo que lo que pasa en la industria acá en Miami es muy grande. Te cruzás todo el tiempo con artistas y productores nuevos", cerró sobre la decisión que la llevará mudarse a Florida.

Cómo fue el show de Emilia Mernes en los carnavales de San Pablo

Emilia Mernes estuvo presente en San Pablo, Brasil, para los carnavales y presentó su nueva canción "Bunda" junto a Luísa Sonza. La artista cumplió un gran sueño en su carrera y registró cómo fue este día inolvidable.

La cantante pop ya hizo diversas colaboraciones con artistas brasileras, cantando tanto en portugués como en español. En este nuevo hit que ya se encuentra número uno en tendencias de YouTube con más de dos millones de reproducciones a solo cuatro días de su estreno, conquistó definitivamente a la audiencia brasilera.

"Me desperté en San Pablo para ir a cantar a los carnavales, me duelen los ovarios, justo hoy", relató en un vlog que publicó en redes sociales donde registró desde el momento en que se levantó a la madrugada y los preparativos para el show.

"Hace un mes que estoy afuera de mi casa, no me juzguen", confesó y mostró las valijas repletas que se encontraban en su habitación. Luego mostró el desayuno junto a su equipo, el look final y el encuentro con Sonza para deslumbrar a los presentes que esperaban con ansias la llegada de las dos cantantes.

Finalmente, se presentó frente a miles de personas con su nueva canción y también con otros temas de su repertorio. "No puedo creer lo que vivimos. Se sabían ‘No se ve’, se sabían ‘Alegría’. Te amo, Brasil. Amo a los fans de acá. Uno de mis mayores sueños era venir a cantar a Brasil y poder estar en los carnavales y se me cumplió", dijo a cámara la artista.